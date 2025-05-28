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لبنان

بعد اعتراض دورية في ياطر... "اليونيفيل" تروي ما جرى وتوضح موقفها

Lebanon 24
28-05-2025 | 06:23
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أوضح المتحدث باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي، أن مجموعة من الرجال بلباس مدني أوقفت صباح اليوم دورية تابعة لجنود حفظ السلام في بلدة ياطر، وذلك أثناء قيامهم بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش.
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وأشار إلى أن الوضع بقي هادئًا خلال الحادثة، وتمكن الجنود من استئناف مسارهم بعد حوالي ثلاثين دقيقة، نافيًا في الوقت نفسه صحة ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن إشهار جنود اليونيفيل أسلحتهم.

وشدد تيننتي على أن قوات حفظ السلام تنفذ مهامها في جنوب لبنان بطلب من الحكومة اللبنانية وبتكليف من مجلس الأمن، وأن جميع أنشطتها تتم بتنسيق تام مع الجيش. كما شدد على أن أي تدخل في عمل جنود حفظ السلام يُعد مرفوضًا ويتنافى مع التزامات لبنان الواضحة في إطار القرار 1701.

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