بعد اعتراض دورية في ياطر... "اليونيفيل" تروي ما جرى وتوضح موقفها

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أوضح المتحدث باسم قوات اليونيفيل ، أن مجموعة من الرجال بلباس مدني أوقفت دورية تابعة لجنود حفظ السلام في بلدة ياطر، وذلك أثناء قيامهم بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش.وأشار إلى أن الوضع بقي هادئًا خلال الحادثة، وتمكن الجنود من استئناف مسارهم بعد حوالي ثلاثين دقيقة، نافيًا في الوقت نفسه صحة ما ورد في بعض بشأن إشهار جنود اليونيفيل أسلحتهم.وشدد تيننتي على أن قوات حفظ السلام تنفذ مهامها في بطلب من وبتكليف من ، وأن جميع أنشطتها تتم بتنسيق تام مع الجيش. كما شدد على أن أي تدخل في عمل جنود حفظ السلام يُعد مرفوضًا ويتنافى مع التزامات الواضحة في إطار القرار 1701.