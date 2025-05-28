Advertisement

لبنان

غاريوس رئيساً لاتّحاد بلديات ساحل المتن الجنوبيّ... ودرغام لاتّحاد بلديات الضاحية

Lebanon 24
28-05-2025 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1367048-638840367217331973.jpg
Doc-P-1367048-638840367217331973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن انتخاب رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس رئيساً لاتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبيّ، ورئيس بلدية الحازمية جان الأسمر نائباً له.
Advertisement
 
 
كما أشارت إلى انتخاب محمد درغام رئيساً لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، وعلي سليم نائباً له.
 
  
 
مواضيع ذات صلة
إتحاد بلديات المتن: المعركة على نائب الرئيس
lebanon 24
28/05/2025 16:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
زيدان رئيساً لبلدية بيروت وطعن في نتائج انتخابات نائب رئيس اتحاد المتن الشمالي
lebanon 24
28/05/2025 16:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكينة حزب الكتائب تعلن الاستعداد لإعلان الفوز بأكثرية البلديات التي تشكل إتحاد بلديات المتن
lebanon 24
28/05/2025 16:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتخابات اتحاد بلديات المتن: تقييم واتهامات
lebanon 24
28/05/2025 16:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2025-05-28
09:20 | 2025-05-28
09:07 | 2025-05-28
09:01 | 2025-05-28
08:49 | 2025-05-28
08:38 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24