غاريوس رئيساً لاتّحاد بلديات ساحل المتن الجنوبيّ... ودرغام لاتّحاد بلديات الضاحية

أفادت مندوبة " "، عن انتخاب رئيس بلدية ادمون غاريوس رئيساً لاتحاد بلديات الجنوبيّ، ورئيس بلدية نائباً له.

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كما أشارت إلى انتخاب رئيساً لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، وعلي سليم نائباً له.