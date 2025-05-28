Advertisement

لبنان

أسعد نكد خلال لقائه بالمفتي غزاوي: زحلة أسقطت مشاريع التفرقة بين مختلف الطوائف

Lebanon 24
28-05-2025 | 06:48
A-
A+
Doc-P-1367053-638840372150843475.jpg
Doc-P-1367053-638840372150843475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي غزاوي رئيس مجلس ادارة ومدير عام كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المقبل.
Advertisement
 
وخلال اللقاء أثنى المفتي غزاوي على "دور كهرباء زحلة التي أصبحت جزءا من الوطن، حيث صار الوطن من خلال هذه المؤسسة مضيئا في البقاع الأوسط وزحلة وما حولها".
 
بدوره أشاد نكد "بدور أزهر البقاع على رأسه سماحة المفتي غزاوي منوهاً بانفتاح سماحته ومؤكداً على شخصيته المحبوبة في زحلة و البقاع وكل لبنان". واعتبر انه "يمثل القيم الوطنية مع الأساقفة في زحلة التي أسقطت مشاريع التفرقة بين مختلف الطوائف التي يتغنى بها لبنان والتي جعلت منه مختبراً للتعايش و الوحدة".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
المطران إبراهيم إبراهيم: أسعد نكد رجل بحجم دولة وعد ووفى
lebanon 24
28/05/2025 16:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعد زغيب يُعلن دعم الكتلة الشعبية للائحة "زحلة رؤية وقرار"
lebanon 24
28/05/2025 16:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: نريد مستقبلا في سوريا لا يكون فيه أي تفرقة بين مكوناته
lebanon 24
28/05/2025 16:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام يمني: 35 غارة جوية أميركية على مختلف المحافظات اليمنية خلال الليل
lebanon 24
28/05/2025 16:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2025-05-28
09:20 | 2025-05-28
09:07 | 2025-05-28
09:01 | 2025-05-28
08:49 | 2025-05-28
08:38 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24