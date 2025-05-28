أسعد نكد خلال لقائه بالمفتي غزاوي: زحلة أسقطت مشاريع التفرقة بين مختلف الطوائف

استقبل مفتي والبقاع الدكتور الشيخ رئيس مجلس ادارة ومدير عام كهرباء للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المقبل.

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وخلال اللقاء أثنى المفتي على "دور التي أصبحت جزءا من الوطن، حيث صار الوطن من خلال هذه المؤسسة مضيئا في الأوسط وزحلة وما حولها".

بدوره أشاد نكد "بدور أزهر البقاع على رأسه المفتي غزاوي منوهاً بانفتاح سماحته ومؤكداً على شخصيته المحبوبة في زحلة و البقاع وكل ". واعتبر انه "يمثل القيم الوطنية مع الأساقفة في زحلة التي أسقطت مشاريع التفرقة بين مختلف الطوائف التي يتغنى بها لبنان والتي جعلت منه مختبراً للتعايش و الوحدة".