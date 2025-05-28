رجي: الجليد انكسر مع الدول العربية.. والشعب لم يعد يريد "الثلاثية الخشبية"

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أكد يوسف رجي تمسكه بحصرية السلاح بيد الدولة، رافضًا استمرار معادلة "جيش وشعب ومقاومة".وردًّا على كلام نائب أمين عام " " الشيخ حول معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، قال رجي: "يستطيع أن يقول ما يشاء، إنما الشعب اللبناني لم يعد يريد هذه الثلاثية الخشبية، انتهى. بالتأكيد هو لا يريد التخلي عن سلاحه، إنما في النهاية عليه إيجاد حل. وفي رأيي شخصياً لا تفاوض على سيادتها، هذا تنظيم مسلح خارج عن القانون وليس شرعياً. نطلب منه التفتيش عن حل، سلّم سلاحك وشكّل مع مناصريك حزباً سياسياً عادياً مع العقيدة التي تريدون، أنا مع الحرية المطلقة في العقيدة، وليعُد مقاتلوك إلى حياتهم الطبيعية، وليعُد كل فرد إلى عمله."وفي حديث إلى صحيفة " العربي"، أشار رجي إلى أن "أي كلام يصدر ضد حصرية السلاح يهدف لفرض حدود سياسية على الدولة، حتى لا يتخطاها أحد، سواء كان رئيس الحكومة أو الجمهورية"، وأضاف مستخدماً المثل اللبناني: "عم يحكوا الجارة حتى تسمع الكنّة".وحول العلاقات الخارجية، قال إن "الجليد انكسر مع الدول الخليجية والعربية"، معرباً عن أمله بعودة العلاقات إلى أفضل حالاتها. كما رحّب بموقف رئيس السلطة ، الذي أكد احترام سيادة واستعداد المخيمات الفلسطينية لتسليم السلاح للقوى الأمنية .وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن لا موعد محدداً بعد لزيارة الموفدة الأميركية إلى لبنان، مرجّحاً حصولها خلال أسبوعين، موضحاً أن لا يشعرون بالاستياء من بطء القرار اللبناني، لكنهم يحثون على استغلال "النافذة المتاحة" للمضي بالإصلاحات البنيوية وحصرية السلاح.وعن التشكيلات الدبلوماسية، أكد الوزير يوسف رجي أن العملية تسير بشكل طبيعي ومن دون عراقيل، ومن المتوقع إنجازها خلال أسبوعين إلى ثلاثة، مشيرًا إلى أن التأخير الحاصل يعود لأسباب لوجستية وإدارية، إذ إن بعض التواقيع المطلوبة تأخرت بفعل الروتين الإداري ومرورها بمجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية، "ونحن ندرك ما تسببه البيروقراطية من تباطؤ"، حسب تعبيره.وأوضح رجي أن تضم نحو 200 يخضعون للتشكيلات، من بينهم 85 رئيس بعثة يشغلون مناصبهم حاليًا، مضيفًا أن عدم إنجاز تشكيلات دبلوماسية منذ 8 سنوات أدى إلى تراكم كبير، فيما كانت تستغرق هذه العملية في ظروف لبنان الطبيعية بين 8 أشهر وسنة أو سنة ونصف.وذكّر بأن محاولات سابقة في أعوام 2019 و2020 و2022 لإجراء التشكيلات لم تصل إلى خواتيمها، قائلاً: "أن ننجز التشكيلات الآن يُعد بحد ذاته إنجازًا، خصوصًا أننا لم نتخطَ حتى خمسة أسابيع من بدء العمل عليها، وبالتالي لسنا متأخرين على الإطلاق، بل نحن نعمل بسرعة وجدية، وإذا صدرت خلال الأسابيع القليلة المقبلة نكون ما زلنا ضمن المهلة الطبيعية".