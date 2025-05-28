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لبنان

الخير زار القاضي الحجار.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
28-05-2025 | 06:15
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زار النائب أحمد الخير المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار في مكتبه في قصر العدل – بيروت، لمتابعة قضية الموقوفين بلال علم الدين وحسن الحواط. وأكد في بيان أهمية السير بالقضية ضمن الأطر القانونية، مشيراً إلى أن الرجلين مشهود لهما بالمناقبية خلال خدمتهما الطويلة في بلدية المنية.
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