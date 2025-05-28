الخير زار القاضي الحجار.. وهذا ما تم بحثه

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زار النائب التمييزي القاضي في مكتبه في قصر العدل – ، لمتابعة قضية الموقوفين بلال علم الدين وحسن . وأكد في بيان أهمية السير بالقضية ضمن الأطر القانونية، مشيراً إلى أن الرجلين مشهود لهما بالمناقبية خلال خدمتهما الطويلة في بلدية .