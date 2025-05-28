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لبنان

حريق داخل حافلة لنقل التلاميذ

Lebanon 24
28-05-2025 | 07:35
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اندلع حريق داخل حافلة مخصصة لنقل التلاميذ في بلدة الكنيسة في سهل عكار بسبب إحتكاك كهربائي، أثناء توقفها أمام أحد المنازل.
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وسارع عدد من أهالي البلدة إلى إخماد النيران، واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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