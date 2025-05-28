المفتي دريان إطلع من وزير الداخلية على نتائج العملية الانتخابية

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استقبل مفتي الجمهورية دريان الفتوى، والبلديات العميد أحمد ، الذي أطلعه على نتائج العملية البلدية والاختيارية التي أُجريت مؤخرا، مؤكدًا أن سماحته أبدى ارتياحه لنجاح الانتخابات وتجديد العمل البلدي على مستوى .الحجار عقب اللقاء: "تمنيت لسماحة المفتي التوفيق في رحلته المقبلة إلى الحج، وأنا أحرص دائمًا على زيارة هذه الدار والتزود بتوجيهاته الوطنية الجامعة، التي تؤكد باستمرار على ضرورة العمل لخدمة الناس وتعزيز ".وفي ردٍّ على سؤال حول معالجة ظاهرة السلاح المتفلت، أوضح الحجار أن القوى الأمنية تعمل بجدية على ملاحقة مطلقي النار، خصوصًا في شمال لبنان، مشيرًا إلى إحالة جميع الحالات على المختص، ومؤكدًا الحكومة ببسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، كما ورد في البيان الوزاري.أما في ما يتعلق بارتفاع معدل السرقات والنشل، فقد كشف وزير الداخلية أنه ترأس أمس اجتماعًا لمجلس الأمن المركزي، ناقش خلاله تقييم العملية الانتخابية، ووجّه الشكر للقوى الأمنية على جهودها. وقال: "طلبت وضع خطط أمنية لزيادة الحضور الأمني، لا سيما على طريق الدولي وفي المدن الكبرى من إلى وبعلبك، بالإضافة إلى تشديد تدابير السير وضبط ظاهرة الدراجات النارية المخالفة".وفي السياق ذاته، استقبل المفتي دريان النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان، أمين صالح، الذي قدم له كتابه الجديد بعنوان: "بناء الدولة: رؤية وخيارات". وأوضح صالح أنه عرض على سماحته مضامين الكتاب، التي تتناول رؤية إصلاحية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والمالي، استنادًا إلى المعطيات الرقمية والدستورية، وناقش ملفات تتعلق بالموازنة، الدين العام، ، قطاع ، ودور الاغتراب والبلديات.وأشار صالح إلى أن المفتي دريان شدد على أهمية بناء الدولة وحشد الجهود الوطنية لتحقيق هذا الهدف، وقدم توجيهاته في هذا المجال.