شحادة اطلع ريزا على مشاريع وزارة التكنولوجيا

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استقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مكتبه، للأمم المتحدة ومنسق في ، الذي اطّلع على مشاريع .وجرى خلال اللقاء عرض لآلية دعم تلك المشاريع من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كما تم بحث سبل التعاون لتنفيذ مشاريع مشتركة مستقبلًا.كما استقبل الوزير شحادة النائب ، عضو النيابية، حيث جرى بحث متابعة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالتكنولوجيا، وضرورة الإسراع في إقرارها لما لذلك من أثر في تطوير القطاع الرقمي في لبنان.