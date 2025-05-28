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لبنان

شحادة اطلع ريزا على مشاريع وزارة التكنولوجيا

Lebanon 24
28-05-2025 | 08:00
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 استقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في مكتبه، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، الذي اطّلع على مشاريع وزارة التكنولوجيا.
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وجرى خلال اللقاء عرض لآلية دعم تلك المشاريع من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كما تم بحث سبل التعاون لتنفيذ مشاريع مشتركة مستقبلًا.

كما استقبل الوزير شحادة النائب نقولا الصحناوي، عضو لجنة التكنولوجيا النيابية، حيث جرى بحث متابعة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالتكنولوجيا، وضرورة الإسراع في إقرارها لما لذلك من أثر في تطوير القطاع الرقمي في لبنان.
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