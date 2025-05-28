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لبنان

لبنان يحذّر من تداعيات وقف الدعم الصحي للنازحين السوريين

Lebanon 24
28-05-2025 | 08:10
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استقبل وزير الصحة العامة، الدكتور ركان ناصر الدين، وفدًا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة ممثل المكتب في لبنان، إيفو فرايجسن، الذي أبلغه بقرار المفوضية وقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين المقيمين في لبنان، ووقف الدعم المخصص لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك بدءًا من شهر تشرين الثاني المقبل، بسبب تراجع التمويل الدولي المقدم من الدول المانحة.
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وفي رده على القرار، شدد الوزير ناصر الدين على أن المجتمع الدولي لا يملك ترف التراجع عن التزاماته الإنسانية، مؤكدًا أن لبنان "لم يتقاعس يومًا عن واجباته تجاه غير اللبنانيين المقيمين على أرضه، رغم الأزمات المتلاحقة ماليًا واقتصاديًا وأمنيًا، منذ أكثر من أربعة عشر عامًا".

وأضاف: "شهد لبنان قبل أقل من ثلاثة أشهر موجة نزوح جديدة، ما أبقى أعداد النازحين عند مستويات مرتفعة جدًا، تفوق قدرة نظامه الصحي على تحمل أعباء إضافية بهذا الحجم".

وطالب وزير الصحة المفوضية السامية بالعمل مع الجهات المؤثرة في المجتمع الدولي لإيجاد بدائل مستدامة وسريعة تضمن استمرار التغطية الصحية للنازحين، سواء على صعيد الاستشفاء أو عبر دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكد أن لا حل ممكنًا إلا من خلال تأمين التمويل الدولي اللازم، إلى حين تحقيق العودة الآمنة والطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم، داعيًا إلى "إطلاق جهود جدية ومباشرة لتنفيذ خطة العودة، خصوصًا في ضوء التغيرات التي طرأت على الأوضاع داخل سوريا".
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