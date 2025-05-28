الوزير الحجار استقبل وفداً إماراتياً لبحث التعاون وتطوير المشاريع

استقبل والبلديات ، وفداً إماراتياً من ، ادارة التنمية والتعاون الدولي وصندوق للتنمية.

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وخلال اللقاء تم البحث في سبل التعاون بين الجانبين والدعم الذي يمكن ان يقدمه الصندوق على صعيد تطوير المشاريع في الوزارة.