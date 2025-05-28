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لبنان
اللواء شقير بحث ولازارو في المستجدات جنوبا واستقبل عبدالله
Lebanon 24
28-05-2025
|
10:42
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استقبل
المدير العام للأمن
العام اللواء
حسن شقير
في مكتبه، قائد قوات
الأمم المتحدة
المؤقتة في
لبنان
UNIFIL اللواء
أرولدو لازارو ساينز
، وبحث معه في التطورات في المنطقة وآخر المستجدات على الحدود الجنوبية.
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وكان قد التقى اللواء
شقير
صباح اليوم
وفداً من رابطة قدماء القوى المسلحة
اللبنانية
ممثلةً الإتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، وجرى التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين كما تم البحث في الأوضاع العامة للبلاد.
وفي ختام اللقاء تسلم اللواء شقير من
رئيس رابطة
قدماء القوى المسلحة اللبنانية اللواء الركن
نقولا مزهر
، شهادة تكريم، موقعة من
الأمين العام
للإتحاد العربي، اللواء
أركان حرب
مقاتل خالد
مصطفى توفيق
.
كما استقبل النائب
بلال عبد الله
، وبحث معه في
الشؤون العامة
، ومنها تسهيل حصول اللبنانيين في الخارج على جوازات السفر، والخطوات العملية المطلوبة لاعادة السوريين المتواجدين في لبنان الى
سوريا
.
كما تم عرض في موضوع
مركز الأمن العام في
برجا
.
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