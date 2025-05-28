اللواء شقير بحث ولازارو في المستجدات جنوبا واستقبل عبدالله

استقبل العام اللواء في مكتبه، قائد قوات المؤقتة في UNIFIL اللواء ، وبحث معه في التطورات في المنطقة وآخر المستجدات على الحدود الجنوبية.

Advertisement

وكان قد التقى اللواء وفداً من رابطة قدماء القوى المسلحة ممثلةً الإتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، وجرى التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين كما تم البحث في الأوضاع العامة للبلاد.

وفي ختام اللقاء تسلم اللواء شقير من قدماء القوى المسلحة اللبنانية اللواء الركن ، شهادة تكريم، موقعة من للإتحاد العربي، اللواء مقاتل خالد .

كما استقبل النائب ، وبحث معه في ، ومنها تسهيل حصول اللبنانيين في الخارج على جوازات السفر، والخطوات العملية المطلوبة لاعادة السوريين المتواجدين في لبنان الى .



كما تم عرض في موضوع .



