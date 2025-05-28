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لبنان

إنقاذ شخصَين من الغرق مقابل مرفأ صيدا التجاري القديم

Lebanon 24
28-05-2025 | 08:38
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 28 / 5 / 2025، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ شخصَين كانا على متن أحد مراكب الصيد أثناء تعرضه للغرق مقابل مرفأ صيدا التجاري القديم.
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