إنقاذ شخصَين من الغرق مقابل مرفأ صيدا التجاري القديم

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صدر عن ـــ البيان الآتي:بتاريخ 28 / 5 / 2025، تمكنت دورية من في الجيش من إنقاذ شخصَين كانا على متن أحد مراكب الصيد أثناء تعرضه للغرق مقابل مرفأ التجاري القديم.