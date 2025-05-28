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لبنان

الراعي استقبل زوارا مطمئنين الى صحته

Lebanon 24
28-05-2025 | 08:15
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وفوداً روحية وتربوية وإنمائية هنأته بتعافيه، وبحثت معه في قضايا مختلفة تتعلق بالشأن العام.
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فقد استقبل الراعي بدايةً رئيس مدرسة عينطورة الأب عبدو عيد على رأس وفد من الكهنة، ثم المونسنيور مارون كيوان في زيارة تهنئة بسلامته وتعافيه.

وفي سياق آخر، التقى الراعي مدير التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر والسيدة باسمة الخوري، حيث تم عرض للأوضاع التربوية في لبنان والتحديات التي يواجهها القطاع التعليمي، وسبل دعمه وتطويره.

بعدها، استقبل البطريرك وفد اللجنة الخاصة بتنفيذ مشروع "درب مار شربل"، الذي ضم كلاً من دانيال جعارة، الدكتور يوسف الحاج، وإدوار برجي. وقد هنأ الوفد الراعي على تعافيه، واطّلع منه على مستجدات المشروع الذي انطلق قبل عام بمباركته. وأكد الوفد أن افتتاح ما تم إنجازه من طريق الحج، الممتد على مسافة 60 كيلومترًا من بلدة عنايا وصولاً إلى دير مار أنطونيوس قزحيا، سيتم في 20 تموز المقبل، بمشاركة ومباركة غبطته.

ونوّه أعضاء الوفد بحماسة اللبنانيين المقيمين والمغتربين الذين قدّموا دعماً كبيراً لإنجاح المشروع، مؤكدين أن حب اللبنانيين لأرضهم المقدسة شكّل ركيزة أساسية في إنجازه. كما شكروا الراعي على رسائل الدعم التي قدّمها، والتي لعبت دوراً محورياً في تخطي التحديات التي واجهت التنفيذ، مشيدين باحتضان الكنيسة لهذا المشروع، الذي بادرت إلى إطلاقه وتنفيذه جمعية "درب السما"، تكريماً للأب الراحل سيمون الزند. وأجمعوا على أن "الكنيسة حضنت المشروع، ومار شربل فتح الطريق".

كما زار الصرح البطريركي عضو المؤسسة المارونية للانتشار فادي رومانوس برفقة عقيلته، في زيارة اطمئنان إلى صحة البطريرك.
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