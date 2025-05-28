الراعي استقبل زوارا مطمئنين الى صحته

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استقبل البطريرك ، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في ، وفوداً روحية وتربوية وإنمائية هنأته بتعافيه، وبحثت معه في قضايا مختلفة تتعلق بالشأن العام.فقد استقبل بدايةً رئيس مدرسة عينطورة الأب عبدو عيد على رأس وفد من الكهنة، ثم المونسنيور مارون كيوان في زيارة تهنئة بسلامته وتعافيه.وفي سياق آخر، التقى الراعي مدير التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر والسيدة باسمة ، حيث تم عرض للأوضاع التربوية في والتحديات التي يواجهها القطاع التعليمي، وسبل دعمه وتطويره.بعدها، استقبل البطريرك وفد اللجنة الخاصة بتنفيذ مشروع "درب مار شربل"، الذي ضم كلاً من دانيال جعارة، الدكتور يوسف الحاج، وإدوار برجي. وقد هنأ الوفد الراعي على تعافيه، واطّلع منه على مستجدات المشروع الذي انطلق قبل عام بمباركته. وأكد الوفد أن افتتاح ما تم إنجازه من طريق الحج، الممتد على مسافة 60 كيلومترًا من بلدة عنايا وصولاً إلى دير مار أنطونيوس قزحيا، سيتم في 20 المقبل، بمشاركة ومباركة غبطته.ونوّه أعضاء الوفد بحماسة اللبنانيين المقيمين والمغتربين الذين قدّموا دعماً كبيراً لإنجاح المشروع، مؤكدين أن حب اللبنانيين لأرضهم المقدسة شكّل ركيزة أساسية في إنجازه. كما شكروا الراعي على رسائل الدعم التي قدّمها، والتي لعبت دوراً محورياً في تخطي التحديات التي واجهت التنفيذ، مشيدين باحتضان الكنيسة لهذا المشروع، الذي بادرت إلى إطلاقه وتنفيذه جمعية "درب السما"، تكريماً للأب الراحل سيمون الزند. وأجمعوا على أن "الكنيسة حضنت المشروع، ومار شربل ".كما زار الصرح البطريركي عضو المؤسسة للانتشار فادي رومانوس برفقة عقيلته، في زيارة اطمئنان إلى صحة البطريرك.