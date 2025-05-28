المتن الأعلى وبعلبك وصور وزغرتا... البلديات تنتخب قياداتها بهدوء وتفاهم

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ففي اتحاد بلديات المتن الأعلى، عقد المجلس اجتماعه الأول في سرايا برئاسة محافظ القاضي محمد المكاوي، وتم انتخاب المحامي كريم سركيس رئيسًا للاتحاد، وقاسم المصري نائبًا له، بالتزكية. وقد أكد المجلس التزامه بالممارسة وروح التفاهم، رافعًا شعار "العمل يداً بيد بروح الفريق الواحد" لخدمة أهالي المتن الأعلى.



وفي ، انتُخب بالإجماع المحامي أحمد زهير الطفيلي رئيسًا للمجلس البلدي، والإعلامي عبد الرحيم شلحة نائبًا له، خلال جلسة عُقدت في مركز المحافظة، بحضور المحافظ بشير خضر وعدد من المسؤولين الإداريين. شهد سلسلة من التي جرت بإشراف المحافظين والقائمقامين في مختلف المناطق، ما يعكس انتظامًا إداريًا وتوافقًا بين الفاعليات المحلية.ففي اتحاد بلديات المتن الأعلى، عقد المجلس اجتماعه الأول في سرايا برئاسة محافظ القاضي محمد المكاوي، وتم انتخاب المحامي كريم سركيس رئيسًا للاتحاد، وقاسم المصري نائبًا له، بالتزكية. وقد أكد المجلس التزامه بالممارسة وروح التفاهم، رافعًا شعار "العمل يداً بيد بروح الفريق الواحد" لخدمة أهالي المتن الأعلى.وفي ، انتُخب بالإجماع المحامي أحمد زهير الطفيلي رئيسًا للمجلس البلدي، والإعلامي عبد الرحيم شلحة نائبًا له، خلال جلسة عُقدت في مركز المحافظة، بحضور المحافظ بشير خضر وعدد من المسؤولين الإداريين.

وفي ، انتخب منير محمد الحجيري رئيساَ للبلديّة، وخالد مسعود زعرور نائباً له.



وفي النبي عثمان، انتخب أسامة أحمد نزها رئيساً للبلديّة، وعلي شيخان سيف الدين نائباً له.





وفي نحلة، انتخب قيس رئيساً للبلديّة، وعماد جميل نائباً له.



أما في القاع، فانتخب بشير حنا مطر رئيساً للبلديّة، وأنطوان فارس نعوس نائباً له.

أما في قضاء صور، فقد فاز كل من محمد غنام رئيسًا لبلدية مروحين ونزيه العقلة نائبًا له، بالتزكية، في جلسة أشرف عليها قائمقام صور محمد جفال. كما أسفرت الانتخابات في بلدية الضهيرة عن فوز الشيخ ناجي سويد رئيسًا وصبري نائبًا له بالتزكية.



وفي قضاء ، تواصلت عمليات انتخاب رؤساء ونواب رؤساء البلديات بإشراف قائمقام زغرتا إيمان الرافعي، حيث تم انتخاب:



الياس رئيسًا وبول سركيس نائبًا له في بلدية كرم سده.



محمد خضر العويك رئيسًا وحمد خضر الخضر نائبًا له في بلدية الفوار.



زعني خير رئيسًا وبيارو موسى نائبًا له في بلدية عرجس.