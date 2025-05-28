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لبنان

المتن الأعلى وبعلبك وصور وزغرتا... البلديات تنتخب قياداتها بهدوء وتفاهم

Lebanon 24
28-05-2025 | 08:49
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شهد لبنان سلسلة من الانتخابات البلدية التي جرت بإشراف المحافظين والقائمقامين في مختلف المناطق، ما يعكس انتظامًا إداريًا وتوافقًا بين الفاعليات المحلية.
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ففي اتحاد بلديات المتن الأعلى، عقد المجلس اجتماعه الأول في سرايا بعبدا برئاسة محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، وتم انتخاب المحامي كريم سركيس رئيسًا للاتحاد، وقاسم المصري نائبًا له، بالتزكية. وقد أكد المجلس التزامه بالممارسة الديمقراطية وروح التفاهم، رافعًا شعار "العمل يداً بيد بروح الفريق الواحد" لخدمة أهالي المتن الأعلى.

وفي بعلبك، انتُخب بالإجماع المحامي أحمد زهير الطفيلي رئيسًا للمجلس البلدي، والإعلامي عبد الرحيم شلحة نائبًا له، خلال جلسة عُقدت في مركز المحافظة، بحضور المحافظ بشير خضر وعدد من المسؤولين الإداريين.
 
وفي عرسال، انتخب منير محمد الحجيري رئيساَ للبلديّة، وخالد مسعود زعرور نائباً له.

وفي النبي عثمان، انتخب أسامة أحمد نزها رئيساً للبلديّة، وعلي شيخان سيف الدين نائباً له.

وفي نحلة، انتخب حسين علي قيس رئيساً للبلديّة، وعماد جميل شقير نائباً له.

أما في القاع، فانتخب بشير حنا مطر رئيساً للبلديّة، وأنطوان فارس نعوس نائباً له.
 
 
أما في قضاء صور، فقد فاز كل من محمد غنام رئيسًا لبلدية مروحين ونزيه العقلة نائبًا له، بالتزكية، في جلسة أشرف عليها قائمقام صور محمد جفال. كما أسفرت الانتخابات في بلدية الضهيرة عن فوز الشيخ ناجي سويد رئيسًا وصبري علي خليفة نائبًا له بالتزكية.

وفي قضاء زغرتا، تواصلت عمليات انتخاب رؤساء ونواب رؤساء البلديات بإشراف قائمقام زغرتا إيمان الرافعي، حيث تم انتخاب:

الياس الخوري رئيسًا وبول سركيس نائبًا له في بلدية كرم سده.

محمد خضر العويك رئيسًا وحمد خضر الخضر نائبًا له في بلدية الفوار.

زعني خير رئيسًا وبيارو موسى نائبًا له في بلدية عرجس.
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