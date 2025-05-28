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لبنان

إخلاء سبيل قائمقام الهرمل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-05-2025 | 09:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة أخلت سبيل قائمقام الهرمل طلال قطايا وعلي شمص، الموقوفين في قضية فقدان تصاريح المندوبين.
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وصادقت النيابة العامة الاستئنافية على إخلاء السبيل، الذي تمّ بكفالة مالية حُدِّدَت بعشرة ملايين ليرة لكل موقوف.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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