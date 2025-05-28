إخلاء سبيل قائمقام الهرمل

أفادت مندوبة " "، أنّ الأول في أخلت سبيل قائمقام قطايا وعلي شمص، الموقوفين في قضية فقدان تصاريح المندوبين.

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وصادقت الاستئنافية على إخلاء السبيل، الذي تمّ بكفالة مالية حُدِّدَت بعشرة ملايين ليرة لكل موقوف.