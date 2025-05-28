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لبنان

دار الفتوى في طرابلس عشية انتخاب رئيس للبلدية ونائبه: على مسافة واحدة من الجميع

Lebanon 24
28-05-2025 | 09:57
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صدر عن المكتب الإعلامي في دار الفتوى في طرابلس والشمال، البيان الاتي :
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"عشية التئام المجلس البلدي الجديد لانتخاب رئيس بلدية طرابلس ونائبه، يهم دار الفتوى، أن تؤكد نهجها الثابت بعدم التدخل بهذا الشأن ولا بغيره وأنها على مسافة واحدة من الجميع وتتمنى الخير والتوفيق للمجلس البلدي ورئيسه مهما تكن النتيجة.

سائلين الله تعالى للمجلس البلدي الجديد التوفيق في مسيرته لما في خير طرابلس وأهلها وتدعو سائر الأعضاء للالتزام بالبنود الواردة في الميثاق البلدي الذي وقع عليه كل المرشحين قبل الانتخابات البلدية.

كما يؤكد مكتب الاعلام أن أي بيان أو خبر مخالف لهذا الموقف الثابت، والذي قد يصدر من بعض المواقع ومجموعات التواصل منسوبا لدار الفتوى أو لموقع الإفتاء أو أمانة الفتوى هو غير صحيح ولا يمثل موقف دار الفتوى ونهجها المعروف.

لذلك،نهيب بكل أصحاب المواقع والمنصات والمجموعات تحري الدقة والصحة والموثوقية في النقل عن الدار وأخبارها وعن دائرة الأوقاف وأنشطتها، وكل خبر لا يذيّل برابطه على المواقع الخاصة بالدار أو بالدائرة هو مختلق وغير صحيح".
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