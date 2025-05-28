عيتاني: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية

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أكد لمرفأ ، خلال لقاء عقد عبر تقنية "زوم" على هامش جولة لوفد إماراتي رفيع المستوى، وفي حضور وزير الأشغال العامة والنقل ، أن المرفأ" بات في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية واستعادة موقعه كمحور استراتيجي يربط الشرق بالغرب".وأشار إلى أن "أعمال تركيب أجهزة الكشف (السكانرز) دخلت مراحلها الأخيرة، ضمن خطة متكاملة لتعزيز البنية التحتية والرقابة الأمنية".كما شدد على أن"الإدارة، رغم النقص في الكوادر البشرية، قادرة على الحالية والمستقبلية بكفاءة عالية، مستفيدة من هيكلية مرنة وخطط تشغيل فعالة".وتوقف عند التجربة الناجحة في التعاون بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما بعد خصخصة محطة الحاويات، معتبرا أن "هذه الخطوة شكلت نقلة نوعية في إدارة وتشغيل المرفأ".كما أشار إلى "الشراكة المتقدمة بين القطاعين في تطوير محطة البضائع اللوجستية داخل المنطقة الحرة، بما يعزز من دور المرفأ كمركز إقليمي للخدمات المتكاملة".ولفت إلى أن "إعادة تأهيل المرفأ تشمل أيضا الاستثمار في التنمية البشرية من خلال تدريب الكوادر وتعزيز المهارات التقنية والإدارية، بما يتماشى مع متطلبات المرافئ الذكية ومعايير التشغيل الدولية".