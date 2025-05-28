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لبنان

برو: الاستحقاق البلدي كشف حجم الالتفاف الشعبي حول المقاومة

Lebanon 24
28-05-2025 | 10:46
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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو أن "الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة شكلت صفعة لكل من راهن على تراجع المقاومة وضعف حضورها الشعبي"، مشددًا على أن "شعب المقاومة أسقط هذه الرهانات بمشاركته الكثيفة والفاعلة، مجددًا تمسكه بخياراته السياسية والوطنية، رغم ما يعانيه من دمار وحصار ومحاولات التشكيك والاصطياد في الماء العكر".
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جاء كلام النائب برو خلال كلمة ألقاها في اللقاء الأول للمجالس الاختيارية، الذي نظمه "حزب الله" في تكريم مخاتير بلدات جبيل وكسروان الفائزين في الانتخابات.
 
وأشار إلى أن "البعض قد ينظر إلى هذا الاستحقاق الانتخابي كمحطة محلية داخل القرى والبلدات، لكن نتائجه عكست بعدًا وطنيًا، وأحدثت زخمًا وثباتًا على المستوى السياسي، وأجبرت الخصوم على إعادة التفكير في خطابهم الإعلامي والسياسي".

وختم موجهًا التهنئة للمخاتير الفائزين، مؤكدًا أنهم "يتولون مسؤولية كبيرة في خدمة الناس من خلال مؤسسات الدولة والمجتمع، ويساهمون في دفع مسار التنمية قدمًا في مناطقهم".
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