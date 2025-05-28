وزير الإعلام يزور MBC: نحو شراكة استراتيجية مع تلفزيون لبنان

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زار المحامي ، رئيس مجلس إدارة ، وليد آل إبراهيم، بحضور عدد من كبار مسؤولي المجموعة، وذلك على هامش مشاركته في "قمة " في دبي.وتأتي الزيارة ضمن جهود لتعزيز الشراكات الإعلامية والانفتاح على التجارب العربية الرائدة، في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات الرقمية التي يشهدها المشهد الإعلامي، وترسيخ موقع كشريك فاعل في مسيرة الإعلام العربي.وبحث اللقاء سبل التعاون بين مجموعة MBC وتلفزيون لبنان الرسمي، إلى جانب إطلاق مبادرات إعلامية مشتركة تهدف إلى تطوير المحتوى وتعزيز حضور الإعلام الرسمي العربي.كما شدد الجانبان على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الإعلامية، والاستفادة من الوسائط الحديثة وتقنيات ، لمواكبة التحديات والتحولات الراهنة.