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لبنان

وزير الإعلام يزور MBC: نحو شراكة استراتيجية مع تلفزيون لبنان

Lebanon 24
28-05-2025 | 10:59
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زار وزير الإعلام المحامي بول مرقص، رئيس مجلس إدارة مجموعة mbc، وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، بحضور عدد من كبار مسؤولي المجموعة، وذلك على هامش مشاركته في "قمة الإعلام العربي" في دبي.
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وتأتي الزيارة ضمن جهود وزارة الإعلام لتعزيز الشراكات الإعلامية والانفتاح على التجارب العربية الرائدة، في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات الرقمية التي يشهدها المشهد الإعلامي، وترسيخ موقع لبنان كشريك فاعل في مسيرة الإعلام العربي.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين مجموعة MBC وتلفزيون لبنان الرسمي، إلى جانب إطلاق مبادرات إعلامية مشتركة تهدف إلى تطوير المحتوى وتعزيز حضور الإعلام الرسمي العربي.

كما شدد الجانبان على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الإعلامية، والاستفادة من الوسائط الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لمواكبة التحديات والتحولات الراهنة.
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