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لبنان

لائحة "لطرابلس ونهضتها" تطعن بنتائج الانتخابات

Lebanon 24
28-05-2025 | 09:35
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أعلن عدد من أعضاء لائحة "لطرابلس ونهضتها"، ومن بينهم الدكتور خالد تدمري، الصيدلي إبراهيم حمزة، محمد تامر، المحامي إيهاب مجذوب، حسام الشامي، أحمد إبراهيم (سلمى)، الدكتور كاظم طحان، والمهندس وليد مطر، عن تقدّمهم بمراجعة قانونية أمام مجلس شورى الدولة للطعن بقرار وزارة الداخلية القاضي بإعلان نتائج انتخابات بلدية طرابلس.
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وبرّر أعضاء اللائحة هذا الطعن بجملة مخالفات قالوا إنها رافقت مجمل العملية الانتخابية، بدءًا من التحضيرات وحتى صدور النتائج، مشيرين إلى "ثغرات جوهرية في عملية فرز الأصوات"، لا سيما في ظل غياب مندوبي اللائحة عن أقلام الاقتراع نتيجة حرمانهم من التصريحات الرسمية من قبل المحافظ السابق، ما حال دون رقابة دقيقة على عملية الفرز.

وطالب الطاعنون بإبطال نتائج الانتخابات وإعادة فرز الأصوات في الأقلام كافة، مؤكدين أن مراجعتهم تهدف إلى "إعادة الاعتبار لمبادئ العدالة والشفافية والنزاهة، وردّ الحق إلى أصحابه".

كما أعلنوا عن نيتهم عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة لشرح حيثيات الطعن وتفاصيله والطلبات المرفوعة أمام القضاء الإداري.
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