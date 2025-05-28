لائحة "لطرابلس ونهضتها" تطعن بنتائج الانتخابات

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أعلن عدد من أعضاء لائحة "لطرابلس ونهضتها"، ومن بينهم الدكتور ، الصيدلي ، ، المحامي ، حسام ، (سلمى)، الدكتور كاظم ، والمهندس وليد مطر، عن تقدّمهم بمراجعة قانونية أمام للطعن بقرار القاضي بإعلان نتائج انتخابات بلدية .وبرّر أعضاء اللائحة هذا الطعن بجملة مخالفات قالوا إنها رافقت مجمل العملية ، بدءًا من التحضيرات وحتى صدور النتائج، مشيرين إلى "ثغرات جوهرية في عملية فرز الأصوات"، لا سيما في ظل غياب مندوبي اللائحة عن أقلام الاقتراع نتيجة حرمانهم من التصريحات الرسمية من قبل المحافظ السابق، ما حال دون رقابة دقيقة على عملية الفرز.وطالب الطاعنون بإبطال نتائج الانتخابات وإعادة فرز الأصوات في الأقلام كافة، مؤكدين أن مراجعتهم تهدف إلى "إعادة الاعتبار لمبادئ العدالة والشفافية والنزاهة، وردّ الحق إلى أصحابه".كما أعلنوا عن نيتهم عقد خلال الأيام المقبلة لشرح حيثيات الطعن وتفاصيله والطلبات المرفوعة أمام الإداري.