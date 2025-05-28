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لبنان

لأول مرة.. لقاء تشاوري بين وزارة الشؤون و15 وكالة أممية لدعم الفئات الضعيفة

Lebanon 24
28-05-2025 | 08:52
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان، أن الوزيرة حنين السيد نظّمت خلال الأسابيع الماضية خلوة مع فريق القيادة العليا في الوزارة، بهدف صياغة رؤية واستراتيجية وطنية متجددة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة القائمة على الحقوق، وتستجيب للواقع المتفاقم للهشاشة الاجتماعية في لبنان.
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وفي خطوة وُصفت بالمفصلية، عقدت الوزارة لقاءً حواريًا هو الأول من نوعه مع ممثلين عن 15 وكالة تابعة للأمم المتحدة، حيث عرضت الوزيرة أولويات الاستراتيجية الاجتماعية الجديدة، وانخرطت في نقاش بنّاء مع ممثلي الوكالات حول آليات التنسيق، وتكامل الأدوار، وتقاسم المسؤوليات بين الأطراف المعنية.

وأشار البيان إلى أن وكالات الأمم المتحدة شاركت بفعالية وقدّمت ملاحظات بنّاءة، مجددة التزامها بتعميق الشراكة مع الوزارة، بما يواكب التوجّه الوطني نحو سياسات اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة.

وأوضح البيان أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من المشاورات التي تجريها الوزيرة مع شركاء التنمية والمجتمع المدني، بهدف ضمان أن تنبع الاستراتيجية من قيادة وطنية، وأن تكون قابلة للتطبيق وتُترجم إلى تغييرات ملموسة تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الفئات الأكثر ضعفًا في لبنان.
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