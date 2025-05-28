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لبنان
ترتيب لبنان "يتراجع".. إليكم ما كشفه "تصنيف عالمي جديد"
Lebanon 24
28-05-2025
|
11:07
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احتلّ
لبنان
مؤخراً المرتبة 77 عالمياً ضمن مؤشر بيئة الشركات الناشئة العالمي لعام 2025، فيما تربّع في المرتبة السابعة بين 11 دولة عربية.
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وفعلياً، فإنَّ ترتيب لبنان عالمياً تراجع 4 مراكز بعدما كان 73 عالمياً، فيما تراجع مرتبة واحدة عربياً بعدما كان في المستوى السادس ضمن المؤشر.
وعالمياً، فإن لبنان تقدّم على مقدونيا الشمالية وبنغلاديش ومنغوليا بينما تأخر عن أذربيجان، وفق ما ذكرت نشرة صادرة عن "
بنك بيبلوس
".
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