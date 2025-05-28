22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد "ادعاءات" طالته.. مكتب بوشكيان يوضح
Lebanon 24
28-05-2025
|
11:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المكتب الإعلامي
للنائب
جورج بوشكيان
البيان التالي:
Advertisement
"ادلى السيد داني
جدعون
المدير العام
السابق لوزارة الصناعة عبر وسائل الاعلام بتصريح وجه فيه اتهاماته بحق النائب
جورج
بوشكيان
أثناء توليه مهامه كوزيراً للصناعة في حكومة تصريف الأعمال، قاصداً النيل من سمعته عبر تلفيق مجموعة اتهامات واكاذيب لا اساس لها من الصحة ومنافية للحقيقية والواقع، لذلك يهم المكتب الاعلامي للنائب والوزير السابق جورج بوشكيان ان يوضح للراي
العام اللبناني
ما يلي:
أولاً: سنة 2019 قام الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بالادعاء لدى
النيابة العامة التمييزية
على السيد داني جدعون بصفته مديراً عاماً للصناعة بجرمي اغتصاب عقار والتلاعب بالحسابات المالية للاتحاد وسجلت الشكوى تحت رقم: 3/2019، ومن ثم قامت
النيابة العامة
التمييزية بتحويل الشكوى الى جانب
النيابة
العامة المالية للتحقيق معه (رقم الملف في النيابة العامة المالية:2531/2019).
وبعد اجراء التحقيقات الاولية معه ادعت عليه النيابة العامة المالية بالمواد الجرمية المدعى بها في الشكوى المذكورة واحالته الى جانب
قاضي التحقيق
الاول في
بيروت
للتحقيق معه واجراء المقتضى القانوني، ومن ثم قامت
هيئة القضايا
في
وزارة العدل
بالادعاء عليه بنفس المواد الجرمية واتخذت صفة الادعاء الشخص عن
الدولة اللبنانية
.
هنا لابد من الاشارة الى ان الوزير بوشكيان لم يكن وزيراً يومها، اذ انه أصبح وزيراً سنة 2021 وبالتالي لا علاقة له بهذه الشكوى ونتائجها لا من قريب ولا من بعيد، ومن هنا نرى الاكاذيب والاتهامات التي أطلقها السيد جدعون كانت غير صحيحة ولا تمتّ الى الحقيقة والواقع بصلة.
لذلـك وانطلاقاً من هذه الوقائع، فان
المكتب الإعلامي للوزير
بوشكيان يأسف ان يلجأ السيد جدعون الى هذه الأساليب البالية والمكشوفة من خلال التصويب على شخص النائب والوزير السابق جورج بوشكيان لتشويه سمعته والنيل من كرامته وسيرته الذاتية، عبر اللجوء الى هكذا اكاذيب لا أساس لها من الصحة، بحيث ان بوشكيان تحمل كل مسؤولياته في احلك الظروف التي مرت على
لبنان
، وعلى هذا الأساس يحتفظ النائب والوزير السابق بوشكيان بجميع حقوقه القانونية بالادعاء أمام
القضاء
المختص على السيد داني جدعون بجرم القدح والذم والتحقير وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً أو محرضاً.
وفي الخلاصة ان ما ادعى به السيد جدعون من اكاذيب وفبركات غير صحيحة بحق بوشكيان، إنما جاءت ضمن سياق الانتقام السياسي لاسيما ان الجهة السياسية التي تقف ورائه معروفة، كما ان اسبابها معروفة، وعلى هذا الأساس اقتضى التوضيح".
مواضيع ذات صلة
بعد كلام سلام في المطار.. مكتب ميقاتي يوضح
Lebanon 24
بعد كلام سلام في المطار.. مكتب ميقاتي يوضح
28/05/2025 21:16:31
28/05/2025 21:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حق الرد من مكتب المهندس باسل الايوبي وتوضيح "لبنان 24"
Lebanon 24
حق الرد من مكتب المهندس باسل الايوبي وتوضيح "لبنان 24"
28/05/2025 21:16:31
28/05/2025 21:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب السيستاني يوضح: لم نصدر بيانًا حول عيد الفطر
Lebanon 24
مكتب السيستاني يوضح: لم نصدر بيانًا حول عيد الفطر
28/05/2025 21:16:31
28/05/2025 21:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار تطالها.. توضيح من وزارة الأشغال
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار تطالها.. توضيح من وزارة الأشغال
28/05/2025 21:16:31
28/05/2025 21:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"إبتزاز في لبنان".. صور فاضحة والـ"AI" متورّط!
Lebanon 24
"إبتزاز في لبنان".. صور فاضحة والـ"AI" متورّط!
14:08 | 2025-05-28
28/05/2025 02:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دخان وحرائق في مكبات ديرعمار… البيئة تدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
دخان وحرائق في مكبات ديرعمار… البيئة تدق ناقوس الخطر
13:38 | 2025-05-28
28/05/2025 01:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
من سيتولى منصب نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار؟
Lebanon 24
من سيتولى منصب نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار؟
13:23 | 2025-05-28
28/05/2025 01:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يعلن: لا تغطية صحية للسوريين في لبنان
Lebanon 24
نائب يعلن: لا تغطية صحية للسوريين في لبنان
13:23 | 2025-05-28
28/05/2025 01:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استقالة كريديه... إليكم من سيُعيّن مديرًا عامًا لأوجيرو
Lebanon 24
بعد استقالة كريديه... إليكم من سيُعيّن مديرًا عامًا لأوجيرو
13:18 | 2025-05-28
28/05/2025 01:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أهم الشخصيات العالمية زارته"... تعرفوا على "السان جورج" الذي أعيد افتتاحه
Lebanon 24
"أهم الشخصيات العالمية زارته"... تعرفوا على "السان جورج" الذي أعيد افتتاحه
02:30 | 2025-05-28
28/05/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تركت الـ LBCI .. هل تنتقل ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله إلى هذا المجال؟ (فيديو)
Lebanon 24
تركت الـ LBCI .. هل تنتقل ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله إلى هذا المجال؟ (فيديو)
01:30 | 2025-05-28
28/05/2025 01:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير هذا ما قالته (فيديو)
06:37 | 2025-05-28
28/05/2025 06:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت!
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت!
08:41 | 2025-05-28
28/05/2025 08:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بشأن الليرة.. خطوة من مصرف لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: بشأن الليرة.. خطوة من مصرف لبنان
16:10 | 2025-05-27
27/05/2025 04:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:08 | 2025-05-28
"إبتزاز في لبنان".. صور فاضحة والـ"AI" متورّط!
13:38 | 2025-05-28
دخان وحرائق في مكبات ديرعمار… البيئة تدق ناقوس الخطر
13:23 | 2025-05-28
من سيتولى منصب نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار؟
13:23 | 2025-05-28
نائب يعلن: لا تغطية صحية للسوريين في لبنان
13:18 | 2025-05-28
بعد استقالة كريديه... إليكم من سيُعيّن مديرًا عامًا لأوجيرو
13:06 | 2025-05-28
موقوف فرّ من المستشفى... والأمن يُلقي القبض عليه خلال ساعات (صورة)
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
28/05/2025 21:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
28/05/2025 21:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
28/05/2025 21:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24