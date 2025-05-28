Advertisement

لبنان

آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان

Lebanon 24
28-05-2025 | 12:28
A-
A+
Doc-P-1367190-638840574293945576.jpg
Doc-P-1367190-638840574293945576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت أرقام جديدة أن عدد فروع القطاع المصرفي في لبنان بات 710 فروع بنهاية أيلول عام 2024، وذلك بعدما كانت 761 فرعاً بنهاية العام 2023.
Advertisement


البيانات الجديدة التي تحدثت عنها ورقة جديدة لبنك "بيبلوس" أظهرت أنَّ عدد فروع المصارف التجارية في بيروت وضواحيها بلغ 339 فرعاً، أي ما نسبته 52.3% من إجمالي الفروع في البلاد في نهاية أيلول 2024.


الورقة قالت أيضاً إنَّ عدد فروع 9 بنوك تجارية أجنبية عاملة في لبنان هي 18 فرعاً، فيما لدى 4 بنوك إسلامية 12 فرعاً، وذلك في نهاية أيلول 2024. 

بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الفروع الإلكترونية التي تقدم الخدمات المصرفية عبر أجهزة تفاعلية وآلية في نهاية أيلول 2024 نحو 7 فروع. 

 بالتوازي، بلغ عدد فروع 37 مؤسسة مالية في لبنان 66 فرعاً في نهاية أيلول 2024، مقارنةً بـ 39 مؤسسة مالية لديها 68 فرعًا في نهاية أيلول 2023.
مواضيع ذات صلة
آخر خبر.. هذا ما قررته فرنسا بشأن لبنان
lebanon 24
29/05/2025 02:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24
للمواطنين.. هذا آخر خبر عن الحد الأدنى للأجور
lebanon 24
29/05/2025 02:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. هذا ما سيشهده سعر البنزين غداً
lebanon 24
29/05/2025 02:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
29/05/2025 02:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:17 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:11 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:51 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:17 | 2025-05-28
17:11 | 2025-05-28
16:55 | 2025-05-28
16:51 | 2025-05-28
16:49 | 2025-05-28
16:34 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24