آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان

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كشفت أرقام جديدة أن عدد فروع القطاع المصرفي في 710 فروع بنهاية أيلول عام 2024، وذلك بعدما كانت 761 فرعاً بنهاية العام 2023.البيانات الجديدة التي تحدثت عنها ورقة جديدة لبنك "بيبلوس" أظهرت أنَّ عدد فروع المصارف التجارية في وضواحيها بلغ 339 فرعاً، أي ما نسبته 52.3% من إجمالي الفروع في البلاد في نهاية أيلول 2024.الورقة قالت أيضاً إنَّ عدد فروع 9 بنوك تجارية أجنبية عاملة في هي 18 فرعاً، فيما لدى 4 بنوك إسلامية 12 فرعاً، وذلك في نهاية أيلول 2024.بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الفروع الإلكترونية التي تقدم الخدمات المصرفية عبر أجهزة تفاعلية وآلية في نهاية أيلول 2024 نحو 7 فروع.بالتوازي، بلغ عدد فروع 37 مؤسسة مالية في لبنان 66 فرعاً في نهاية أيلول 2024، مقارنةً بـ 39 مؤسسة مالية لديها 68 فرعًا في نهاية أيلول 2023.