عن نعيم قاسم و "حزب الله".. كلام إسرائيلي جديد

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وذكرت القناة أنها سألت المصدر عن إمكانية إغتيال أمين عام " " الشيخ ، فأجاب: "سنقوم بكل ما يلزم".المصدر ذاته ألمح إلى عدم وجود أنفاق هجومية لـ"حزب الله" عابرة للحدود، لكنه قال إن "حزب الله يعزز قدراته عبر إنتاج مواد قتالية وتعزيز بناه الاقتصادية"، وتابع: "نلاحظ محاولات جدية من قبل حزب الله لاستعادة قدراته العسكرية".وقال المصدر إن "هدف الوحيد هو منع حزب الله من إعادة ترميم قدراته العسكرية"، مشيراً إلى أن إسرائيل عمدت إلى تصفية نحو 200 عنصر من حزب الله منذ وقف إطلاق النار الأخير والذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 27 تشرين الثاني الماضي.وأكمل: "الواقع الميداني بالشمال مختلف كليًا والجيش الإسرائيلي يعمل من دون قيود، فيما بدأت تتحمل المسؤولية وتقوم بخطوات فعالة".واعتبر المصدر أنه "لا وجود اليوم لقيادة فاعلة لحزب الله بعد تعرضها لأضرار بالغة"، معلناً أن "سكان مستوطنات شمال إسرائيل عادوا إلى بلداتهم الحدودية في ظل تغير جذري بالوضع الأمني".