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لبنان

عن نعيم قاسم و "حزب الله".. كلام إسرائيلي جديد

Lebanon 24
28-05-2025 | 12:51
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نقلت قناة "الحدث" عن مصدر أمني إسرائيليّ، اليوم الأربعاء، قوله إن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية تامة لأي تطور ميداني على الجبهة الشمالية مع لبنان.
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وذكرت القناة أنها سألت المصدر عن إمكانية إغتيال أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، فأجاب: "سنقوم بكل ما يلزم".

المصدر ذاته ألمح إلى عدم وجود أنفاق هجومية لـ"حزب الله" عابرة للحدود، لكنه قال إن "حزب الله يعزز قدراته عبر إنتاج مواد قتالية وتعزيز بناه الاقتصادية"، وتابع: "نلاحظ محاولات جدية من قبل حزب الله لاستعادة قدراته العسكرية".

وقال المصدر إن "هدف إسرائيل الوحيد هو منع حزب الله من إعادة ترميم قدراته العسكرية"، مشيراً إلى أن إسرائيل عمدت إلى تصفية نحو 200 عنصر من حزب الله منذ وقف إطلاق النار الأخير والذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 27 تشرين الثاني الماضي.

وأكمل: "الواقع الميداني بالشمال مختلف كليًا والجيش الإسرائيلي يعمل من دون قيود، فيما الحكومة اللبنانية بدأت تتحمل المسؤولية وتقوم بخطوات فعالة".

واعتبر المصدر أنه "لا وجود اليوم لقيادة فاعلة لحزب الله جنوب لبنان بعد تعرضها لأضرار بالغة"، معلناً أن "سكان مستوطنات شمال إسرائيل عادوا إلى بلداتهم الحدودية في ظل تغير جذري بالوضع الأمني".
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