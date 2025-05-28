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لبنان

تلفزيون لبنان يحتفل بعيده الـ66 مع نجوم الزمن الجميل

Lebanon 24
28-05-2025 | 13:02
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أحيا  "تلفزيون لبنان"، عيد تأسيسه الـ٦٦، ببرامج خاصة على الهواء مباشرة بدأت التاسعة والنصف صباحا، تولى تقديمها نجوم الزمن الجميل من الإعلاميين، إضافة إلى تقارير قدمت عن تاريخ التلفزيون من الأسود والأبيض إلى الألوان.
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وإلى جانب الحوارات التي أجريت، قدم الزميل روبير فرنجية تحية وفاء لأسماء حفرت في تاريخ التلفزيون: جان كلود بولس، عادل مالك، نجيب حنكش، رياض شرارة، شفيق الجدايل، ونجيب حنكش.

وكذلك، ألقى تحية وفاء لعدد من المخرجين والمذيعين والممثلين الراحلين.

وتضمنت ⁠الحوارات الآتي: ⁠الإعلامية سعاد قاروط العشي حاورت شقيقتها الإعلامية نعمت قاروط شاتيلا، الإعلامية سمر أبو زيد فرحات حاورت الإعلامية في الأخبار بالإنكليزية بديعة بيضون وأرسلت تحية إلى روح الاعلامية جمانة صباغ التي رحلت أخيرا، والإعلامية ريموند أنجلوبولو حاورت زميلها مقدم البرامج الثقافية على التلفزيون ميشال معيكي.

وبعد ذلك، أطل الثنائي نعمت عازوري وكريستيان أوسي في حوار الذكريات، الإعلامية سوسن السيد حاورت زميلها في البرامج الرياضية ايلي سعادة، الإعلامية وفاء العود صعب حاورت الوزير السابق الإعلامي جورج قرداحي.

ثم كانت جلسة حوارية ثنائية بين الإعلاميين فؤاد الخرسا وواصف عواضه، الممثلة السي فرنيني التي بدأت مسيرتها مقدمة ربط فقرات حاورت زوجها نقيب الفنانين المحترفين الممثل جورج شلهوب، الممثلة جينا أبو زيد حاورت جدها الاعلامي حكمت أبو زيد الذي قدم برنامجا سياسيا ووالدتها الاعلامية رلى أبو زيد، وتضمن الحوار تقريرا تكريميا كتحية وفاء عن الاعلامية المخضرمة جاندارك أبو زيد فياض وزوجها المخرج جان فياض.

ويشار إلى أن "إذاعة لبنان" الرسمية واكبت العيد بحوار أجرته الإعلامية ابنة "تلفزيون لبنان" أنجليك مونس مع مدير البرامج في "تلفزيون لبنان"هيثم كالوت. (الوكالة الوطنية)
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