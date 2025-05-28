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لبنان

موقوف فرّ من المستشفى... والأمن يُلقي القبض عليه خلال ساعات (صورة)

Lebanon 24
28-05-2025 | 13:06
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة - البلاغ التّالي:
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حوالى الساعة 15,30 من تاريخ 26-5-2025، أقدم الموقوف:(م. ط.، مواليد عام 1983، أردني) على الفرار من داخل مستشفى الحياة في محلة الشياح وتوارى عن الانظار.

بناء عليه، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها للعمل على تحديد مكان اختباء المذكور تمهيدًا لتوقيفه بالتنسيق مع القضاء المختص.

بنتيجة المتابعة والجهود الحثيثة التي أجرتها شعبة المعلومات، وفي خلال ساعات توصلت إلى تحديد مكان وجوده داخل شقة سكنية في محلة البداوي.

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على مراقبة الشقة ووضع خطة محكمة لمداهمتها، وتوقيفه والحؤول دون فراره.

حوالي الساعة 21,00 من التاريخ ذاته، وبعد عملية مراقبة دقيقة، نفذت قوة من شعبة المعلومات مداهمة للشقة أدت الى توقيفه في داخلها.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه الى القطعة المعنية، بناء على إشارة القضاء المختص.

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