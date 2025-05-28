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لبنان

بعد استقالة كريديه... إليكم من سيُعيّن مديرًا عامًا لأوجيرو

Lebanon 24
28-05-2025 | 13:18
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كشفت معلومات صحافية، مساء اليوم، انّه "سيتم تعيين أحمد عويدات مديراً عاماً لأوجيرو بعد استقالة عماد كريدية". 
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ويقول مصدر مطلع إن "عويدات يوجد بشكل يومي في المؤسسة منذ تولي الوزير شارل الحاج مهامه كوزير للاتصالات، أما بالنسبة الى تعيينات السلك الدبلوماسي فإن محاولات ومساعي يقوم بها المعنيون للتوافق على تعيينات العواصم  الكبرى، والتفاوض قائم بين المرجعيات والاطراف السياسية على كيفية توزيع ممثلي لبنان في الخارج، بينما تنتظر التشكيلات القضائية توافقا مع الرئيس بري، بعد تراجع حظوظ اسم وسطي بين الرئاستين الأولى والثانية".

وحول شفافية الالية والتعيينات، يقول مصدر وزاري إن "الاسماء أرسلت يوم الاثنين لعرضها  على الوزراء والاطلاع على السير الذاتية والارقام والنقاط، أما عن شفافية الالية فيقوم الوزير المعني ب عملية فيلتراج أو جوجلة للاسماء، ومن ثم تصنيفها، بينما يجهد الوزراء لتقليص الاعداد التي ستخضع للمقابلة".
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