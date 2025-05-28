بعد استقالة كريديه... إليكم من سيُعيّن مديرًا عامًا لأوجيرو

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ويقول مصدر مطلع إن " يوجد بشكل يومي في المؤسسة منذ تولي الوزير مهامه كوزير للاتصالات، أما بالنسبة الى تعيينات السلك الدبلوماسي فإن محاولات ومساعي يقوم بها المعنيون للتوافق على تعيينات العواصم الكبرى، والتفاوض قائم بين المرجعيات والاطراف السياسية على كيفية توزيع ممثلي في الخارج، بينما تنتظر التشكيلات القضائية توافقا مع ، بعد تراجع حظوظ اسم وسطي بين الرئاستين الأولى والثانية".وحول شفافية الالية والتعيينات، يقول مصدر وزاري إن "الاسماء أرسلت يوم الاثنين لعرضها على الوزراء والاطلاع على السير الذاتية والارقام والنقاط، أما عن شفافية الالية فيقوم الوزير المعني ب عملية فيلتراج أو جوجلة للاسماء، ومن ثم تصنيفها، بينما يجهد الوزراء لتقليص الاعداد التي ستخضع للمقابلة".