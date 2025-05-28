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لبنان

دخان وحرائق في مكبات ديرعمار… البيئة تدق ناقوس الخطر

Lebanon 24
28-05-2025 | 13:38
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ناشد اهالي بلدة دير عمار ـ المنية المعنيين "بضرورة التحرك العاجل من أجل معالجة مشكلة حرق النفايات في البلدة وخراجها، وإنهاء هذا الكابوس البيئي والصحي المتكرر".
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وعملت فرق الدفاع المدني عبر آليات الاطفاء والجرافات على اخماد الحرائق المندلعة في مكبات النفايات العشوائية في نطاق البلدة.

ويعاني الاهالي منذ أيام من دخان حرق النفايات وانبعاث الروائح الكريهة منها، والتي غطّت سماء البلدة وامتدت إلى المناطق المجاورة، ما تسبب في حالة من القلق والإنزعاج الشديد لدى السكان، خاصّة الأطفال وكبار السّن ومرضى الجهاز التنفسي والربو والحساسية. (الوكالة الوطنية)
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