Advertisement

لبنان

نائب يعلن: لا تغطية صحية للسوريين في لبنان

Lebanon 24
28-05-2025 | 13:23
A-
A+
Doc-P-1367221-638840628589543208.jpg
Doc-P-1367221-638840628589543208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تبلغ معالي وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، التوقف عن التغطية الصحية للنازحين السوريين المتواجدين في لبنان". 
Advertisement
 
 
اضاف: "لو أن هذه الخطوة أتت ضمن سياق عام لمعالجة هذا الملف المرهق للبنان، وبالتنسيق مع الدولتين اللبنانية والسورية، تحضيراً لعودة السوريين الى وطنهم بعد زوال الاسباب السياسية التي فرضت خروجهم من سوريا، لكان الأمر طبيعياً ومنطقياً وضرورياً. أما وأن رمي هذا الملف لمليون ونصف سوري في لبنان وابقائهم خارج اي تغطية صحية، فإن هذا الامر غير مقبول من الناحية الإنسانية، ناهيك عن ان انتشار الأمراض سيصيب المحيط المضيف، اضافة الى ان وزارة الصحة العامة، لا تملك موارد كافية لتغطية الشعب اللبناني أساساً". 
 
 
وتابع: "ان وضع جدول زمني لهذه المسألة، مرتبط بآلية متفق عليها للعودة، ومنسقة بين الدولتين مع الجهات الدولية، ومنها مفوضية اللاجئين، وأما اجتزاء الملفات، والبدء بالموضوع الاكثر وجعاً والماً وتأثيراً على الانسان، فانها مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الانسان".
 
 
وختم: "لذا فإن الخطة المتكاملة لعودة السوريين لبلدهم، هي أمر ملح وضروري ومسؤولية مشتركة، ومن غير المنطقي ان يكون المواطن السوري هو الضحية، وأن يتحمل لبنان وحيدا هذا العبء الكبير".
مواضيع ذات صلة
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
lebanon 24
29/05/2025 02:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نواب أميركيون يغطّون في النوم خلال جلسات طويلة في الكونغرس
lebanon 24
29/05/2025 02:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الحكومة قررت الموافقة على طلب وزارة التربية اعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الصحية والاجتماعية لعام 2025
lebanon 24
29/05/2025 02:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: تغطية الدواء تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة
lebanon 24
29/05/2025 02:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:17 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:11 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:51 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:17 | 2025-05-28
17:11 | 2025-05-28
16:55 | 2025-05-28
16:51 | 2025-05-28
16:49 | 2025-05-28
16:34 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24