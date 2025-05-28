نائب يعلن: لا تغطية صحية للسوريين في لبنان

كتب رئيس النيابية النائب عبر : "تبلغ معالي الدكتور ركان من اليوم، التوقف عن التغطية الصحية للنازحين السوريين المتواجدين في ".

Advertisement



اضاف: "لو أن هذه الخطوة أتت ضمن سياق عام لمعالجة هذا الملف المرهق للبنان، وبالتنسيق مع الدولتين والسورية، تحضيراً لعودة السوريين الى وطنهم بعد زوال الاسباب السياسية التي فرضت خروجهم من ، لكان الأمر طبيعياً ومنطقياً وضرورياً. أما وأن رمي هذا الملف لمليون ونصف سوري في لبنان وابقائهم خارج اي تغطية صحية، فإن هذا الامر غير مقبول من الناحية الإنسانية، ناهيك عن ان انتشار الأمراض سيصيب المحيط المضيف، اضافة الى ان ، لا تملك موارد كافية لتغطية الشعب اللبناني أساساً".

وتابع: "ان وضع جدول زمني لهذه المسألة، مرتبط بآلية متفق عليها للعودة، ومنسقة بين الدولتين مع الجهات الدولية، ومنها مفوضية اللاجئين، وأما اجتزاء الملفات، والبدء بالموضوع الاكثر وجعاً والماً وتأثيراً على الانسان، فانها مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الانسان".

وختم: "لذا فإن الخطة المتكاملة لعودة السوريين لبلدهم، هي أمر ملح وضروري ومسؤولية مشتركة، ومن غير المنطقي ان يكون المواطن السوري هو الضحية، وأن يتحمل لبنان وحيدا هذا العبء الكبير".