سادت تحذيرات مؤخراً بين ناشطين في من استغلال جهات مجهولة للذكاء الإصطناعي (AI) لتركيب وفبركة صور وفيديوهات لأشخاص عاديين بهدف إظهارهم بوضعيات غير لائقة.

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وتبيّن أنَّ هذا الأمر بات يهدد الكثيرين بهدف الإبتزاز، ما يمثل مسألة خطيرة جداً لا يمكن ضبطها.

وقال أحد الخبراء التقنيين لـ" " إنَّ مسألة استخدام الذكاء الإصطناعي لهذه الغايات "خطيرة جداً"، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل إجتماعية، موضحاً أن "عمليات تركيب الصور هي تقنية موجودة، لكن ما يساهم إلى حد ما في التقليل من وطأتها هو الخورازميات الموجودة والتي تكشف أن الصور المفبركة هي من إنتاج الذكاء الإصطناعي وبالتالي التأكيد على عدم صحتها".