أحمد مفقود... هل من يعرف عنه شيئًا؟

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تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة المختص صورة المفقود:– احمد (مواليد عام 1994، لبناني)الذي غادر بتاريخ 25-05-2025 منزل ذويه الكائن في محلّة بئر حسن – خلف الفانتزي وورلد إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة في وحدة على الرقم 450897/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.