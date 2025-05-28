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لبنان

أحمد مفقود... هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
28-05-2025 | 14:15
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صـدر عـــن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة -مـــا يلــــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:
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–  احمد سليم خليل (مواليد عام 1994، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 25-05-2025 منزل ذويه الكائن في محلّة بئر حسن – خلف الفانتزي وورلد إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 450897/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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