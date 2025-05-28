الموسوي: الدولة صاحبة الكرامة لا تفاوض على سيادتها مع العدو

Advertisement

علق عضو " للمقاومة"، النائب ، من أمام مسؤول العلاقات الإعلامية الشهيد عفيف، خلال حفل نظمه إعلام في مناسبة "عيد والتحرير"، على كلام والمغتربين يوسف رجّي عن أن "الشعب لم يعد يريد المعادلة الخشبية!"....وسأل رجي: "عن أيّ شعب تقصد؟ الشعب الذي مشى في موكب تشييع سيّد الأمّة؟ أنت تتحدث عن مئات الآلاف من أطياف الشعب اللبناني؟ هذا هو الشعب الذي تعنيه؟ أو أي شعب بالتحديد؟ عن أي شعب تتحدث يا وزير الخارجية؟ عن الشعب الذي أمضى بدمه قبل حبره على ليؤكد على هذه المعادلة؟ من المفيد جدًا لك أن تحدد أيّ شعب".وأضاف الموسوي: "هذا الكلام الذي يُلقى من مسؤولين ليسوا بمسؤولين، لأنه من المؤسف جدًا، بل من المعيب والمخزي أن يصدر مثل هذا الكلام عمّن أُنيطت به مسؤولية الدبلوماسية، ومسؤولية الدفاع عن هذا الوطن. هذا كلام لا يليق أبدًا بموقع رئيس الدبلوماسية ووزير خارجية ".وتابع: "كنّا نود لو أننا نسمع منه، ويودّ الشعب أن يسمع منه، كلامًا عن ، وعن العدوان الإسرائيلي، وعن الاغتيالات اليومية . لكنه لا يرى إلا المقاومة وشعب المقاومة. شيء غاية في العيب والخزي. وأيضًا لأنه ينسب نفسه إلى مرجعيات في ، فليتفضل ويستقي قليلًا من حكمة هذه المرجعيات، ولا يُلقي كلامًا يؤدي إلى استفزاز الناس، واستفزاز دماء الناس وكرامات الناس".وقال: " تتحدث عن أن الدولة لا تفاوض على سيادتها، عظيم. الدولة صاحبة الكرامة لا تفاوض على سيادتها مع العدو، وليس مع شعبها، لأن الشعب هو مصدر السيادة، وهو مصدر السلطات، فقط حتى نذكّرك بالديمقراطية. علينا أن نتعلّم أكثر فأكثر، حكمة ومعرفة وفهمًا وطريقة مخاطبة الناس واحترامًا لمكوّنات البلد". (الوكالة الوطنية)