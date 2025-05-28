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لبنان

بالصور... "أينشتاين" عضو في المجلس البلدي؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-05-2025 | 16:23
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أثارت صور لعضو المجلس البلدي في بلدة كفريا في الكورة، شوقي شلق، موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لاحظ المتابعون تشابهاً واضحاً بين ملامحه وملامح عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين.
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تسريحة الشعر الأبيض الكثيف وتفاصيل الوجه كانت من أبرز السمات التي جذبت الانتباه.


وبسبب هذا الشبه اللافت، أطلق البعض عليه ألقاباً مستوحاة من اسم أينشتاين، مثل "أينشتاين الكورة".



المصدر: "رصد" لبنان 24
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