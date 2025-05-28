بالصور... "أينشتاين" عضو في المجلس البلدي؟

Advertisement

تسريحة الشعر الأبيض الكثيف وتفاصيل الوجه كانت من أبرز السمات التي جذبت الانتباه.وبسبب هذا الشبه اللافت، أطلق البعض عليه ألقاباً مستوحاة من اسم أينشتاين، مثل "أينشتاين الكورة".