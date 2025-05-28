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لبنان

بالفيديو.. فضائح بـ"الجملة" داخل مراكز التجميل في لبنان!

Lebanon 24
28-05-2025 | 16:34
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فضيحة كُبرى كُشفت داخل مركز تجميل معروف يقع في العاصمة بيروت وتحديداً محلّة قريطم..
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أمن الدولة داهمت العيادة.. فماذا اكتشفت هناك؟ وماذا تبين؟ 
 
 
التفاصيل في الفيديو المُرفق: 
 
 
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