قرار يسرّع العودة

من المتوقّع أن يؤثر قرار المفوضية السامية للاجئين بوقف التغطية الصحية داخل للاجئين السوريين، بتسريع عودة عدد كبير، يُقدَّر بعشرات الألوف الى بلادهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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