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Lebanon 24
28-05-2025 | 17:17
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تتكشَّف مع الأيام عمليات بلف وتشاطر في عدد من البلديات أدت إلى وصول شخصيات على قوى غير التي تبنت ترشيحها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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