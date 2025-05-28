بالفيديو.. إنجاز لبناني تاريخي في التنس

بطولة " " تنطلق والتنس موعد مع إنجاز تاريخي..

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اللاعب حسن لبناني يبلغ من العمر 30 عامًا يشارك للمرة الأولى في الجدول للبطولة ويُعد أول لاعب تنس لبناني يتأهل إلى هذا الدور ضمن حقبة البطولات المفتوحة..

فماذا تقول المعلومات عنه وكيف تُقرأ هذه المنافسة؟

التفاصيل في الفيديو المُرفق: