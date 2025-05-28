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لبنان

بالفيديو.. إنجاز لبناني تاريخي في التنس

Lebanon 24
28-05-2025 | 16:51
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بطولة "رولان غاروس" تنطلق يوم الأحد والتنس اللبناني على موعد مع إنجاز تاريخي..
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اللاعب بنيامين حسن لبناني يبلغ من العمر 30 عامًا يشارك للمرة الأولى في الجدول الرئيسي للبطولة ويُعد أول لاعب تنس لبناني يتأهل إلى هذا الدور  ضمن حقبة البطولات المفتوحة..
 
 
فماذا تقول المعلومات عنه وكيف تُقرأ هذه المنافسة؟
 
 
التفاصيل في الفيديو المُرفق:
 
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