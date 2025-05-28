إسرائيل تعيد تنظيم قواتها على الحدود مع لبنان

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يتأثر بارتدادات متسارعة تجري في المنطقة، سواءٌ عبر البوابة ببعديها المتعلق بالحدود او او التموضع الجديد للادارة الحالية، وكذلك عبر البوابة الجنوبية، حيث رفع رئيس الاركان الاسرائيلي زاميري من الحدود مع لبنان، من تهديداته، مشيراً الى ان المواجهة مع لم تنتهِ، وسيواصل العمل من اجل ازالة تهديداته قبل تبلورها.وكتبت" الشرق الاوسط": كشف الجيش أنه يعيد تنظيم قواته على الحدود ، بعد ستة أشهر من وقف إطلاق النار الذي أنهى القتال بين و«حزب الله»، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».وانسحبت فرقة الاحتياط 146، التي كانت مكلفة بالجزء من الحدود مع لبنان منذ بداية الحرب، وعوضاً عنها، تتولى فرقة 91 الإقليمية مسؤولية الحدود بأكملها، من رأس إلى ، ولكن دون أن تشمله.سيبقى العدد الفعلي للقوات على الحدود اللبنانية، وهو ثلاثة أضعاف عدد القوات مقارنة بما قبل الحرب، على حاله تقريباً حتى بعد تسريح الفرقة 146، حيث ستُوضع هذه القوات تحت قيادة الفرقة 91.تُشكّل الفرقة 91 أيضاً لواءً إقليمياً ثالثاً مُكلّفاً بالمنطقة الوسطى من الحدود، بالإضافة إلى لواء برعام 300 في الغرب ولواء حيرام 769 في الشرق.يعمل حالياً اللواء الإقليمي المركزي، الذي لم يُكشف عن اسمه، تحت قيادة الاحتياطي الثامن التابع للفرقة.