إسرائيل تعيد تنظيم قواتها على الحدود مع لبنان

يتأثر لبنان
بارتدادات متسارعة تجري في المنطقة، سواءٌ عبر البوابة السورية
ببعديها المتعلق بالحدود او النازحين
او التموضع الجديد للادارة الحالية، وكذلك عبر البوابة الجنوبية، حيث رفع رئيس الاركان الاسرائيلي ايال
زاميري من الحدود مع لبنان، من تهديداته، مشيراً الى ان المواجهة مع حزب الله
لم تنتهِ، وسيواصل العمل من اجل ازالة تهديداته قبل تبلورها.
وكتبت" الشرق الاوسط": كشف الجيش الإسرائيلي
أنه يعيد تنظيم قواته على الحدود اللبنانية
، بعد ستة أشهر من وقف إطلاق النار الذي أنهى القتال بين إسرائيل
و«حزب الله»، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وانسحبت فرقة الاحتياط 146، التي كانت مكلفة بالجزء الغربي
من الحدود مع لبنان منذ بداية الحرب، وعوضاً عنها، تتولى فرقة الجليل
91 الإقليمية مسؤولية الحدود بأكملها، من رأس الناقورة
إلى جبل دوف
، ولكن دون أن تشمله.
سيبقى العدد الفعلي للقوات على الحدود اللبنانية، وهو ثلاثة أضعاف عدد القوات مقارنة بما قبل الحرب، على حاله تقريباً حتى بعد تسريح الفرقة 146، حيث ستُوضع هذه القوات تحت قيادة الفرقة 91.
تُشكّل الفرقة 91 أيضاً لواءً إقليمياً ثالثاً مُكلّفاً بالمنطقة الوسطى من الحدود، بالإضافة إلى لواء برعام 300 في الغرب ولواء حيرام 769 في الشرق.
يعمل حالياً اللواء الإقليمي المركزي، الذي لم يُكشف عن اسمه، تحت قيادة اللواء المدرع
الاحتياطي الثامن التابع للفرقة.