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لبنان
وقف التغطية الإستشفائية للنازحين السوريين
Lebanon 24
28-05-2025
|
22:52
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في تطور خطير آخر يزيد ملف عودة
النازحين
السوريين ارباكا وعبئاً على
لبنان
، تبلغ
وزير الصحة
العامة الدكتور ركان
ناصر الدين
من وفدٍ من
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
برئاسة ممثل المكتب في لبنان
إيفو
فرايجسن، بقرار المفوضية وقف التغطية الإستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على أرض لبنان ووقف الدعم المقدم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك ابتداء من تشرين الثاني المقبل بسبب محدودية التمويل المقدم من الدول المانحة.
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وقد رد الوزير ناصر الدين مؤكدًا «ضرورة عدم تقاعس
المجتمع الدولي
عن مسؤولياته الإنسانية، هذه المسؤوليات التي لم يتقاعس عنها لبنان حيال المقيمين على أرضه من غير مواطنيه، طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية برغم أزماته الكبرى المتلاحقة ماليا واقتصاديا وأمنيا».
وقال: لقد شهد لبنان قبل أقل من ثلاثة أشهر موجة نزوح جديدة ما يبقي أعداد النازحين مرتفعة جدا بالنسبة إلى مساحة لبنان وقدرة نظامه الصحي على تحمل أعباء إضافية كبرى.
ودعا المفوضية بالتعاون مع الجهات المؤثرة في المجتمع الدولي، الى ايجاد السبل الكفيلة لتأمين التغطية الإستشفائية للنازحين ودعم
الخدمات الصحية
المقدمة لهم في مراكز الرعاية الأولية. وأكد أن لا حل إلا بتأمين
التمويل الدولي
للرعاية الصحية للنازحين واستشفائهم إلى حين عودتهم الآمنة لبلادهم، داعيًا في هذا المجال إلى المباشرة بجهود جدية لتحقيق خطة العودة إلى البلد الأم بعد تغير الأوضاع فيه.
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