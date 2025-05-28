جديد "داعش": ولاية لبنان

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كذلك هنالك عودة لنشاط تنظيم "داعش" الذي يؤسس لمرحلة دموية في ، وفي الوقت عينه يعمل على إعادة تفعيل نفسه في .فخلال الأسابيع الماضية اكتشفت في خلية كبيرة لـ"داعش" كانت وضعت خطة تحرك للقيام بعمليات تفجير تطاول أهدافاً للدولة . وأحد أبرز هذه الأهداف كان مهاجمة السجون، حيث يتواجد معتقلون للتنظيم بهدف إطلاقهم. وهذه الخلية كان أعضاؤها يتوزعون بين والبقاع الأوسط ومخيم صحيحٌ أن هذه الخلية كانت تملك التمويل المطلوب للقيام بعمليتها، إلا أن الأخطر ما تم اكتشافه من خلال مراسلاتها الداخلية. ففيما كانت تعمل في السابق تحت عنوان "ولاية "، ظهرت الآن وللمرّة الأولى عبارة "ولاية لبنان". وهو ما يعني وجود آلية عمل جديدة خاصة بلبنان، ما يدفع إلى الاستنتاج بوجود برنامج عمل حافل لـ"داعش". مع التذكير بأن "داعش" كان قد غاب عن المشهد اللبناني منذ العام 2018، وتحديداً منذ عملية "فجر الجرود".وهذا الواقع يدفع السلطات اللبنانية إلى إتمام ملف سلاح المخيمات بلا تأخير، خصوصاً أن التحقيقات التي تجريها تُظهر دائماً وجود كوادر إرهابية تختبئ في . ومن هنا وجوب إعادة إخضاع المخيمات لأحكام القانون اللبناني، خصوصاً بعد إلغاء اتفاق المعقود عام 1969 والذي منح الإمرة القانونية يومها لـ"الكفاح المسلح" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. لكن المسألة ليست بالسهولة والبساطة التي يعتقدها البعض.لكن في كل الحالات، فإن اتخذت قرارها، وهي عازمة على تنفيذه ولن تتراجع عنه، وكل الخيارات موضوعة على الطاولة بما فيها التنفيذ بالقوة، على أن تكون الأولوية للتفاهمات السياسية. ويأمل المسؤولون أن يؤدي نجاح المرحلة الأولى إلى التمهيد لنجاح المرحلة الأخيرة والمقصود مخيم أو "عين المشكلة".كل هذه الاستحقاقات والتحديات الكبرى التي تواجه لبنان قد تفرض الحاجة إلى إعادة ملء الفراغ السياسي في الساحة السنيّة – أو على الأقل، هذا ما يأمله .