السلاح الفلسطيني: ما ضمانات نجاح جمعه؟

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كتب حنا صالح في" الشرق الاوسط": منتصف حزيران، تبدأ جمع السلاح الفلسطيني من مخيمات اللاجئين والبداية من مخيمات والضاحية الجنوبية.تمثل هذه الخطوة التي أطلقتها أساساً الشرعية وتقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني المسلح، دعماً كبيراً لنهج في بسط سيادته على أرضه وتطوي صفحات إساءة ارتبطت بهذا السلاح.للخطوة الفلسطينية اليوم بنزع الشرعية عن كل سلاح في المخيمات أكثر من جانب. وأغلب الظن أن الذي يلح منذ سنوات على وضع المخيمات بعهدة ، ويدعو لإعادة نظر بكيفية التعامل مع اللاجئين، يريد استباق أي محاولة فتنة فلسطينية - فلسطينية، وهذا ما أشار إليه رئيس الحكومة عندما قال: «إن قوة اليوم ليست بالسلاح إنما بالاعتراف الدولي والدبلوماسية». مقدر هو حرص «منظمة التحرير» على محاذرة أي محاولة فتنة لبنانية فلسطينية تهدد بها قوى الممانعة. فزيارة عباس للبنان وما حملته من دعم للبنان لاستعادة سيادته أثارت غيظ بقايا محور الممانعة الذي صدرت من أوساطه مواقف تعتبر أن الرئيس الفلسطيني «لا يمون إلاّ على فصيله (أي فتح)» وأنه إذا سلّمت «فتح» سلاحها فستخضع المخيمات للمتطرفين. وتشير هذه الأوساط إلى أن سلاح حركتي «حماس» و«الجهاد» يحظى أيضاً بغطاء من «حزب الله».إن «حزب الله» الذي يمانع تسليم سلاحه، مدرك أن جمع السلاح الفلسطيني يحاصر رهاناته على إمكانية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيطلق الخطب الانتصارية التي تجمع بين المكابرة والإنكار وتجاهل التداعيات والتعامي عن واقع ما بعد الزلزال اللبناني والتغيير النوعي في موازين . لذا فقد يتعمد إعاقة التنفيذ ولو أدى ذلك لافتعال صدامات!بهذا الإطار يفهم أن تكون بداية جمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت وليس صور التي تقع جنوب ، لكن ضمانة النجاح تكون في الحازم لفرض وحدها دون أي شريك. وما لفت الاهتمام بالتعبير عن هذا المنحى ما أعلنه رئيس الوزراء سلام من أن «عصر تصدير قد انتهى ولن نسكت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة».