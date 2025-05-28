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لبنان

سلام: الحكومة حققت ما يقارب 80 في المئة من أهدافها في نزع السلاح في الجنوب

Lebanon 24
28-05-2025 | 23:52
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قال رئيس الحكومة نواف سلام أن "الحكومة حققت ما يقارب 80 في المئة من أهدافها في نزع السلاح في الجنوب".
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وأكد في حديث لصحيفة "wall street journal" الأميركية أنه "يجب أن تحتكر الدولة السلاح في كل الأراضي اللبنانية". 
 
وأضاف: "لا نريد وضع البلاد على مسار الحرب الأهلية ولكننا ملتزمون بتوسيع سلطة الدولة وتعزيزها". 
 
كما ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لبنانيين قولهم: "حزب الله اضطر للتنازل عن السيطرة الأمنية في مطار بيروت وفي مناطق عدّة".
 
في المقابل، زعمت مصادر إسرائيلية للصحيفة أن "حزب الله لا يزال يمتلك ترسانة ضخمة تشمل صواريخ دقيقة التوجيه". 
 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم: "فوجئنا بالتقدم المحرز للجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله".
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