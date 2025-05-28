سلام: الحكومة حققت ما يقارب 80 في المئة من أهدافها في نزع السلاح في الجنوب

قال رئيس الحكومة أن "الحكومة حققت ما يقارب 80 في المئة من أهدافها في نزع السلاح في الجنوب".

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وأكد في حديث لصحيفة " " الأميركية أنه "يجب أن تحتكر الدولة السلاح في كل الأراضي ".

وأضاف: "لا نريد وضع البلاد على مسار ولكننا ملتزمون بتوسيع وتعزيزها".

كما ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لبنانيين قولهم: " اضطر للتنازل عن السيطرة الأمنية في وفي مناطق عدّة".

في المقابل، زعمت مصادر إسرائيلية للصحيفة أن "حزب الله لا يزال يمتلك ترسانة ضخمة تشمل صواريخ دقيقة التوجيه".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم: "فوجئنا بالتقدم المحرز للجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله".