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لبنان

تصعيد سلام.. عودة الى المشهد

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-05-2025 | 01:15
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يسجل المشهد السياسي اللبناني تصعيداً لافتاً من قبل رئيس الحكومة نواف سلام في مواجهة حزب الله، ما يُعيد وضع السرايا في واجهة الاشتباك السياسي. هذا التصعيد، الذي يتخذ طابعاً تدريجياً واضحا، يُنظر إليه من قبل "الثنائي الشيعي" على أنه محاولة من سلام لإعادة فرض نفسه لاعباً أول في المعادلة الداخلية، خصوصاً في ظل بروز دور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في الفترة الماضية، وتقدّمه على رئيس الحكومة في المشهد العام.
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وتعتبر مصادر قريبة من "الثنائي" أن تحركات نواف سلام لم تأتِ من فراغ، بل تندرج ضمن مسعى لاستعادة الحضور السياسي الذي تراجع منذ تسلّمه المنصب، وسط انتقادات داخلية وخارجية لطريقة إدارته للملفات.
كما ترى أن هذه المواجهة تحمل طابعاً استباقياً، تحضيراً لمعارك دستورية مقبلة.

المصدر: لبنان 24
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