24
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تصعيد سلام.. عودة الى المشهد
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
29-05-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسجل المشهد السياسي اللبناني تصعيداً لافتاً من قبل رئيس الحكومة
نواف سلام
في مواجهة
حزب الله
، ما يُعيد وضع السرايا في واجهة الاشتباك السياسي. هذا التصعيد، الذي يتخذ طابعاً تدريجياً واضحا، يُنظر إليه من قبل "
الثنائي
الشيعي
" على أنه محاولة من سلام لإعادة فرض نفسه لاعباً أول في المعادلة الداخلية، خصوصاً في ظل بروز دور رئيس الجمهورية
العماد جوزيف عون
في الفترة الماضية، وتقدّمه على رئيس الحكومة في المشهد العام.
Advertisement
وتعتبر مصادر قريبة من "الثنائي" أن تحركات
نواف
سلام لم تأتِ من فراغ، بل تندرج ضمن مسعى لاستعادة الحضور السياسي الذي تراجع منذ تسلّمه المنصب، وسط انتقادات داخلية وخارجية لطريقة إدارته للملفات.
كما ترى أن هذه المواجهة تحمل طابعاً استباقياً، تحضيراً لمعارك دستورية مقبلة.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
جولة خامسة من "النووي الإيراني" في روما: عقبات التخصيب وتهديدات التصعيد تهيمن على المشهد
Lebanon 24
جولة خامسة من "النووي الإيراني" في روما: عقبات التخصيب وتهديدات التصعيد تهيمن على المشهد
29/05/2025 10:16:34
29/05/2025 10:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: الانتخابات مرّت بسلام من دون تصعيد إسرائيلي ونحن لا نثق بالضمانات الإسرائيلية
Lebanon 24
سلام: الانتخابات مرّت بسلام من دون تصعيد إسرائيلي ونحن لا نثق بالضمانات الإسرائيلية
29/05/2025 10:16:34
29/05/2025 10:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الحريري من صيدا: الانتخابات مشهد ديمقراطي جامع والناس تريد عودة "المستقبل"
Lebanon 24
أحمد الحريري من صيدا: الانتخابات مشهد ديمقراطي جامع والناس تريد عودة "المستقبل"
29/05/2025 10:16:34
29/05/2025 10:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام ممثلاً عون افتتح الاحتفال بـ"عودة الحياة إلى مدينة كميل شمعون الرياضية"
Lebanon 24
سلام ممثلاً عون افتتح الاحتفال بـ"عودة الحياة إلى مدينة كميل شمعون الرياضية"
29/05/2025 10:16:34
29/05/2025 10:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المعركة على النواب الشيعة؟
Lebanon 24
المعركة على النواب الشيعة؟
03:00 | 2025-05-29
29/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: توافقتُ مع السيسي على إجراءات لتفعيل العلاقات
Lebanon 24
عون: توافقتُ مع السيسي على إجراءات لتفعيل العلاقات
03:05 | 2025-05-29
29/05/2025 03:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: هذه الأحزاب تلعب بالنار
Lebanon 24
جنبلاط: هذه الأحزاب تلعب بالنار
02:53 | 2025-05-29
29/05/2025 02:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف "Starlink".. بين عون والحاج
Lebanon 24
ملف "Starlink".. بين عون والحاج
02:52 | 2025-05-29
29/05/2025 02:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاكرز" لبنان في خدمة الخارج... كيف تُجنّد دولٌ خبراء الاختراق في لبنان؟
Lebanon 24
"هاكرز" لبنان في خدمة الخارج... كيف تُجنّد دولٌ خبراء الاختراق في لبنان؟
02:30 | 2025-05-29
29/05/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت!
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت!
08:41 | 2025-05-28
28/05/2025 08:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير هذا ما قالته (فيديو)
06:37 | 2025-05-28
28/05/2025 06:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان
12:28 | 2025-05-28
28/05/2025 12:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يتحدث عن وضع إبنه الصحيّ: "قلت لمرتي ما تتأملي يعيش"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يتحدث عن وضع إبنه الصحيّ: "قلت لمرتي ما تتأملي يعيش"
05:58 | 2025-05-28
28/05/2025 05:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بدلع.. فيديو ينتشر لنادين نسيب نجيم وهذا ما فعلته في دبي
Lebanon 24
رقصت بدلع.. فيديو ينتشر لنادين نسيب نجيم وهذا ما فعلته في دبي
04:08 | 2025-05-28
28/05/2025 04:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-05-29
المعركة على النواب الشيعة؟
03:05 | 2025-05-29
عون: توافقتُ مع السيسي على إجراءات لتفعيل العلاقات
02:53 | 2025-05-29
جنبلاط: هذه الأحزاب تلعب بالنار
02:52 | 2025-05-29
ملف "Starlink".. بين عون والحاج
02:30 | 2025-05-29
"هاكرز" لبنان في خدمة الخارج... كيف تُجنّد دولٌ خبراء الاختراق في لبنان؟
02:28 | 2025-05-29
السفير الفرنسي في لبنان: موقفنا واضح من "الحزب".. وهذا ما قاله عن تسليم السلاح
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
29/05/2025 10:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
29/05/2025 10:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
29/05/2025 10:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24