تصعيد سلام.. عودة الى المشهد

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يسجل المشهد السياسي اللبناني تصعيداً لافتاً من قبل رئيس الحكومة في مواجهة ، ما يُعيد وضع السرايا في واجهة الاشتباك السياسي. هذا التصعيد، الذي يتخذ طابعاً تدريجياً واضحا، يُنظر إليه من قبل " " على أنه محاولة من سلام لإعادة فرض نفسه لاعباً أول في المعادلة الداخلية، خصوصاً في ظل بروز دور رئيس الجمهورية في الفترة الماضية، وتقدّمه على رئيس الحكومة في المشهد العام.وتعتبر مصادر قريبة من "الثنائي" أن تحركات سلام لم تأتِ من فراغ، بل تندرج ضمن مسعى لاستعادة الحضور السياسي الذي تراجع منذ تسلّمه المنصب، وسط انتقادات داخلية وخارجية لطريقة إدارته للملفات.كما ترى أن هذه المواجهة تحمل طابعاً استباقياً، تحضيراً لمعارك دستورية مقبلة.