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لبنان

العينُ على نجل وئام وهاب.. ما الذي يحضره؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-05-2025 | 08:15
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تسجل أجواء سياسية في الشوف عن وجود توجه لدى هادي وهاب، نجل الوزير السابق وئام وهاب، للترشح للمقعد الدرزي في دائرة الشوف - عاليه خلال الإنتخابات النيابية المقبلة عام 2026.
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وتقول معلومات "لبنان24" إنّ وهاب الإبن قد يخوض معركة الإنتخابات من خلال لائحة مستقلة لا تشمل مروحة تحالفات سياسية سابقة خاضها والده، ما يعني فك ونسف أي ارتباط مع "حزب الله" أو حلفائه في الشوف، وبالتالي الإبتعاد تماماً عن هذا الخط، ما يشير إلى انعطافة سياسية لافتة لدى آل وهاب يجب التوقف عندها.
 
المصدر: لبنان 24
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