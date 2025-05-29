العينُ على نجل وئام وهاب.. ما الذي يحضره؟

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تسجل أجواء سياسية عن وجود توجه لدى ، نجل الوزير السابق ، للترشح للمقعد الدرزي في - عاليه خلال الإنتخابات النيابية المقبلة عام 2026.وتقول معلومات " " إنّ الإبن قد يخوض معركة الإنتخابات من خلال لائحة مستقلة لا تشمل مروحة تحالفات سياسية سابقة خاضها والده، ما يعني فك ونسف أي ارتباط مع " " أو حلفائه في ، وبالتالي الإبتعاد تماماً عن هذا الخط، ما يشير إلى انعطافة سياسية لافتة لدى آل وهاب يجب التوقف عندها.