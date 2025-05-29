مذكّرة تفاهم بين جامعة الحكمة وشركة "توتال للطاقات ماركتينغ"

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أعلنت في بيان، أنه "في خطوة نوعيّة تعزّز التلاقي بين الأكاديميا وسوق العمل، وقّعت الجامعة ممثّلة برئيسها البروفسور مذكّرة تفاهم مع شركة " للطاقات ماركتينغ "، ممثّلة بمديرها العام وممثّل شركة توتال للطاقات في لبنان أدريان بيشونيه، تهدف إلى التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات".وبموجب هذه الشراكة، "سيتمكّن طلاب جامعة من الالتحاق ببرامج تدريبيّة متخصّصة داخل الشركة عبر المهني التابع للجامعة، بما يتيح لهم اكتساب خبرات عمليّة والانخراط بشكل فعّال في بيئة العمل الحقيقيّة".حضر حفل التوقيع مدير الشؤون القانونيّة والموارد البشريّة ماريو معكرون، مدير العلاقات العامّة والتجاريّة ، بالإضافة إلى فريق عمل الشركة وعدد من أعضاء .واعتبر البروفسور نعمة في كلمة أنّ " تشكّل محطّة أساسيّة ضمن رؤية الجامعة لمواكبة طلابها في مسيرتهم المهنيّة"، مشيراً إلى أنّ "التعاون مع شركات عالميّة مثل "توتال للطاقات ماركتينغ لبنان"، يفتح أمام طلابنا آفاقاً واعدة لبناء مستقبلهم بخطى واثقة، من خلال التعرّف على بيئات عمل حقيقيّة واكتساب مهارات متقدّمة".وقال: "هذه الشراكة هي ترجمة لالتزام جامعة الحكمة التطوير المهني إلى جانب التعليم الأكاديمي وإلى خلق فرص عمل نوعيّة لخريجيها".، شدّد بيشونيه على "أهميّة هذا التعاون مع جامعة الحكمة"، مذكّراً بأنّ "شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تعمل في لبنان منذ أكثر من سبعين عاماً، وتغطّي أنشطتها العديد من القطاعات من الهندسة والحقوق إلى ". وأشار إلى أنّ "مذكّرة التفاهم تأتي في إطار إلتزام الشركة تعزيز التنمية المستدامة ودعم الشباب اللبناني من خلال برامج تدريبيّة وتعليميّة متقدّمة".