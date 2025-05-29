مذكّرة تفاهم بين جامعة الحكمة وشركة "توتال للطاقات ماركتينغ"

أعلنت جامعة الحكمة
في بيان، أنه "في خطوة نوعيّة تعزّز التلاقي بين الأكاديميا وسوق العمل، وقّعت الجامعة ممثّلة برئيسها البروفسور جورج نعمة
مذكّرة تفاهم مع شركة "توتال
للطاقات ماركتينغ لبنان
"، ممثّلة بمديرها العام وممثّل شركة توتال للطاقات في لبنان أدريان بيشونيه، تهدف إلى التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات".
وبموجب هذه الشراكة، "سيتمكّن طلاب جامعة الحكمة
من الالتحاق ببرامج تدريبيّة متخصّصة داخل الشركة عبر مركز التطوير
المهني التابع للجامعة، بما يتيح لهم اكتساب خبرات عمليّة والانخراط بشكل فعّال في بيئة العمل الحقيقيّة".
حضر حفل التوقيع مدير الشؤون القانونيّة والموارد البشريّة ماريو معكرون، مدير العلاقات العامّة والتجاريّة جان كلود خوري
، بالإضافة إلى فريق عمل الشركة وعدد من أعضاء مجلس الجامعة
.
واعتبر البروفسور نعمة في كلمة أنّ "هذه المبادرة
تشكّل محطّة أساسيّة ضمن رؤية الجامعة لمواكبة طلابها في مسيرتهم المهنيّة"، مشيراً إلى أنّ "التعاون مع شركات عالميّة مثل "توتال للطاقات ماركتينغ لبنان"، يفتح أمام طلابنا آفاقاً واعدة لبناء مستقبلهم بخطى واثقة، من خلال التعرّف على بيئات عمل حقيقيّة واكتساب مهارات متقدّمة".
وقال: "هذه الشراكة هي ترجمة لالتزام جامعة الحكمة التطوير المهني إلى جانب التعليم الأكاديمي وإلى خلق فرص عمل نوعيّة لخريجيها".
من جهته
، شدّد بيشونيه على "أهميّة هذا التعاون مع جامعة الحكمة"، مذكّراً بأنّ "شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تعمل في لبنان منذ أكثر من سبعين عاماً، وتغطّي أنشطتها العديد من القطاعات من الهندسة والحقوق إلى إدارة الأعمال
". وأشار إلى أنّ "مذكّرة التفاهم تأتي في إطار إلتزام الشركة تعزيز التنمية المستدامة ودعم الشباب اللبناني من خلال برامج تدريبيّة وتعليميّة متقدّمة".