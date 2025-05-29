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لبنان

سلامة: العزاء لإخوتنا في الجزائر بمحمد الأخضر حامينا

Lebanon 24
29-05-2025 | 02:00
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كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على منصة "إكس": "حزنت لرحيل محمد الاخضر حامينا مخرج "سنوات الجمر" الفيلم العربي الوحيد الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان. أعاد المهرجان عرض تلك الرائعة منذ ايام بمناسبة مرور خمسين عاماً على تلك الجائزة. رحمه الله والعزاء لعائلته ولاخوتنا في الجزائر".
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