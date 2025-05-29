سلامة: العزاء لإخوتنا في الجزائر بمحمد الأخضر حامينا

كتب الدكتور على منصة "إكس": "حزنت لرحيل محمد الاخضر حامينا مخرج "سنوات الجمر" الفيلم العربي الوحيد الحائز على في مهرجان كان. أعاد المهرجان عرض تلك الرائعة منذ ايام بمناسبة مرور خمسين عاماً على تلك الجائزة. رحمه الله والعزاء لعائلته ولاخوتنا في ".

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