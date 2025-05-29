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لبنان

مؤتمر الذكاء الاصطناعي: موجة تسجيل خليجية واسعة

Lebanon 24
29-05-2025 | 02:05
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اعلن مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان، الذي سيعقد في 21 شهر تموز المقبل،  برعاية وزير الدولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، وبدعم من غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، "تزايد موجة تسجيل خليجية واسعة، ممدّدا جولة الحافلة الذكية حتى 21 آب".
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ولفت البيان الى ان "المؤتمر اعلن تزايدًا ملحوظًا في الاستفسارات وطلبات التسجيل من دول الخليج، لاسيما من الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، وبلدان مجلس التعاون الخليجي، ويأتي هذا التفاعل الخليجي في لحظة مفصلية، تتزامن مع رفع قيود السفر واستئناف الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين لبنان ودول الخليج، في خطوة تعبّر عن إعادة فتح أبواب التعاون والتنمية وتبادل المعرفة بين الشعوب".

وقال رئيس المؤتمر الدكتور حكمت بعيني:"نحن سعداء بهذا الحضور الخليجي المميز، فمؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان 2025 ليس مجرد حدث تقني، بل تجربة وطنية جامعة تنطلق من لبنان إلى العالم، حاملةً رسالة الانفتاح والابتكار."

واشار البيان الى ان  "المؤتمر  يجمع بين المعرفة والسياحة، حيث أصبحت المؤتمرات العلمية الهادفة محط أنظار الزوار الذين يبحثون عن تجربة متكاملة تجمع بين الجمال الطبيعي والثراء الثقافي والتقدم التكنولوجي. وسيُقام من 21 تموز المقبل لغاية 26 منه في خمس مدن لبنانية رئيسية: بيروت، طرابلس، صيدا، زحلة، وعاليه. ومن أبرز المبادرات المرافقة للمؤتمر: جولة حافلة الذكاء الاصطناعي، وهي تجربة متنقّلة تنطلق من بيروت لتجوب مختلف المناطق اللبنانية، وتجمع على متنها خبراء وتقنيين ومبتكرين من لبنان والعالم، لتقديم ندوات مفتوحة ولقاءات تفاعلية تهدف إلى نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتعزيز التفكير الابتكاري على مستوى الوطن. ونظراً للإقبال الكبير والدعوات المحلية، تم تمديد جولة الحافلة حتى 21 آب 2025، لتشمل بلدات وقرى إضافية في المتن، كسروان، البقاع الغربي، عكار، الجنوب، الشوف، وغيرها من المناطق اللبنانية".

ختم:"لأن الذكاء الاصطناعي، كما يؤكد المنظمون، لا ينحصر في القاعات، بل يمتد إلى القرى، والشوارع، والمصانع، والمدارس... حيث تبدأ الأفكار وتتشكّل الرؤى نحو لبنان أكثر ابتكارًا".
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