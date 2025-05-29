السفير الفرنسي في لبنان: موقفنا واضح من "الحزب".. وهذا ما قاله عن تسليم السلاح

Advertisement

أكد لدى ، ، ان موقف كان دائماً واضحاً جداً في ما يتعلق بحزب الله ، وبين أن باريس دائماً تميز بين الجناح العسكري والجناح السياسي الذي يملك تمثيلاً في ، مشيرا إلى أن سلاح الحزب "مسألة جوهرية".وتابع في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت عربية" "أعتقد أن ، ، في سياق صعب كما نعرف، وفي ظل الدور الذي لعبه الجناح المسلح للحزب في القضية ، أراد أن يذكّر بأن ما يهمنا اليوم هو استقرار ، ولكن أيضاً، ونتيجة لذلك، مساعدة على اغتنام الفرصة التي توفرها له الأوضاع الحالية، بعد انتخاب عون وتعيين حكومة إصلاحية، للتقدم كذلك في الملف اللبناني".كما قال تعليقاً حول تنفيذ قرار حصر السلاح بيد "نحن ندعم ، وقد قلنا ذلك منذ البداية، نحن نؤيد السياسة التي يقودها، ونعتبر أن من حق اللبنانيين، والرئيس عون والحكومة أيضاً، أن يحددوا الاستراتيجية التي يجب اتباعها. لقد ذكر الرئيس عون ورئيس الوزراء في مناسبات عدة أن احتكار السلاح يجب أن يعود إلى الدولة ، ونحن نؤيد هذا الموقف والطريقة التي يتقدمان بها في هذا الشأن"."مسألة جوهرية"وبين السفير الفرنسي أن "مسألة السلاح ستبقى في جميع الأحوال مسألة جوهرية". وأضاف، "عندما وصلت إلى هنا قبل عام ونصف العام، لم أكن أتوقع أن يأتي يوم سنتحدث فيه بهذه الطريقة عن مسألة سلاح ".كما رأى أنه بالتوازي مع مسألة السلاح يجب العمل على الإصلاحات والوضع الاقتصادي، لأن هناك ضرورة لإجراء هذه الإصلاحات بغض النظر عن مسألة سلاح الحزب. وتابع "لنفترض أن حزب الله جُرّد من سلاحه غداً، فإن البلاد على الرغم من ذلك ستبقى في وضع صعب جداً إذا لم يتم إقرار الإصلاحات الاقتصادية".(العربية)