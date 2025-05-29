عون: توافقتُ مع السيسي على إجراءات لتفعيل العلاقات

التقى رئيس الجمهورية وفدًا من " - لرجال الأعمال".

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وخلال اللقاء شدّد عون على أنّ دورهم أساسي في تعزيز العلاقات اللبنانية - المصرية.



وقال: "توافقتُ مع على عدد من الإجراءات التي تؤكّد الرغبة المشتركة في تفعيل هذه العلاقات في مختلف المجالات".