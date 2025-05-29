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لبنان

عون: توافقتُ مع السيسي على إجراءات لتفعيل العلاقات

Lebanon 24
29-05-2025 | 03:05
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التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدًا من "جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال".
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وخلال اللقاء شدّد عون على أنّ دورهم أساسي في تعزيز العلاقات اللبنانية - المصرية.

وقال: "توافقتُ مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدد من الإجراءات التي تؤكّد الرغبة المشتركة في تفعيل هذه العلاقات في مختلف المجالات".
 
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